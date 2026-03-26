Την ικανοποίησή του για την ψήφιση από την Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων της πρότασης νόμου για τη θεσμοθέτηση του πλαισίου λειτουργίας των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών εξέφρασε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου.

Σε γραπτή του δήλωση, ανέφερε ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, προσθέτοντας ότι με τον νέο νόμο θεσμοθετείται για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο λειτουργίας των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό τους ρόλο στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών.

«Στόχος μας είναι η ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των κρατικών υπηρεσιών και των εθελοντικών ομάδων, καθώς και η αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των εθελοντών σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

Πρόσθεσε ότι η πρόταση νόμου συνδιαμορφώθηκε μέσα από στενή συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, την Πολιτική Άμυνα, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, την Αστυνομία, το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας και την Υπηρεσία Ασθενοφόρων.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών, στο οποίο θα καταγράφονται όλες οι αναγνωρισμένες εν ενεργεία ομάδες. Οι ομάδες θα μπορούν να δηλώνουν ενδιαφέρον για εγγραφή στο Μητρώο συγκεκριμένης κρατικής υπηρεσίας, η οποία θα αναλαμβάνει την εκπαίδευσή τους για τα πιθανά σενάρια στα οποία ενδέχεται να κληθούν να συνδράμουν.

Παράλληλα ανέφερε ότι ο νόμος ρυθμίζει ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την προετοιμασία και τον εξοπλισμό των ομάδων, καθώς και τις προϋποθέσεις απόκτησης της ιδιότητας του εξειδικευμένου εθελοντή.

Ο Υπουργός Εσωτερικών χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως «σημαντικό βήμα» στην προσπάθεια αναδιοργάνωσης του τομέα πολιτικής προστασίας, σημειώνοντας ότι εντάσσεται σε μια ευρύτερη πολιτική ενίσχυσης των εθελοντικών ομάδων.

Υπενθύμισε, παράλληλα, ότι τον Σεπτέμβριο του 2024 το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης όλων των ομάδων εθελοντών που συνδράμουν στην πρόληψη και κατάσβεση πυρκαγιών, ενώ στους εθελοντές της Πολιτικής Άμυνας παραχωρείται ατομικός εξοπλισμός και παρέχεται σχετική εκπαίδευση.

Εξέφρασε ευχαριστίες προς τη Βουλευτή Ειρήνη Χαραλαμπίδου για την πρωτοβουλία και τη συνεργασία στην προώθηση της πρότασης νόμου, σημειώνοντας ότι «η ψήφιση του νόμου αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα του πώς η συνεργασία μεταξύ νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας συμβάλλει ουσιαστικά στην εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος».



Πηγή: ΚΥΠΕ