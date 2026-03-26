Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών για τη διαμόρφωση ενός νέου κανονισμού που θα καθορίζει κοινά πρότυπα επιστροφών για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν διαθέτουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει σε δήλωσή του ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας της Κύπρου, Νικόλας Ιωαννίδης, «εργαζόμαστε για την οικοδόμηση ενός αποδοτικού συστήματος επιστροφών που θα είναι αυστηρό αλλά και δίκαιο, ενός συστήματος που θα σέβεται πλήρως το διεθνές δίκαιο και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια».

Ταυτόχρονα, ο Υφυπουργός τονίζει ότι «είναι ουσιώδες να διασφαλιστεί ότι όσοι δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην ΕΕ επιστρέφονται αποτελεσματικά και ότι οι αποφάσεις επιστροφής εφαρμόζονται στην πράξη σε ολόκληρη την Ένωση».

Ο κ. Ιωαννίδης κάνει λόγο για ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών, το οποίο «θα περιλαμβάνει σαφείς συνέπειες για όσους δεν συμμορφώνονται με τις αποφάσεις επιστροφής, αναμένεται να συμπληρώσει το συνολικό σύστημα ασύλου και διαχείρισης μετανάστευσης που επιδιώκουμε μέσω της εφαρμογής του Συμφώνου».

Όσον αφορά με τον τρίλογο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Ιωαννίδης αναφέρει ότι η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ θα επιδιώξει «έναν κανονισμό που να επιτυγχάνει τον σκοπό του και να ενισχύει την εμπιστοσύνη στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μετανάστευσης».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός σημειώνει ότι «οι πολίτες της ΕΕ αναμένουν από εμάς να υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για ένα λειτουργικό σύστημα επιστροφών. Ως εκ τούτου, ο στόχος μας είναι σαφής: να καταλήξουμε σε μια νομικά ορθή και εφαρμόσιμη συμφωνία για τον κανονισμό επιστροφών έως το τέλος της Προεδρίας μας».



Πηγή: ΚΥΠΕ