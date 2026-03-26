Για τη Βουλή η σταθερή προσήλωση στην υπεράσπιση της διεθνούς νομιμότητας και της πλήρους εφαρμογής του Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την από κοινού αντιμετώπιση των αυξανόμενων και πολυδιάστατων προκλήσεων, αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα ανέφερε η Πρόεδρος του σώματος Αννίτα Δημητρίου.

Η Πρόεδρος της Βουλής προέβη σε αναφορά προ ημερησίας διατάξεως στην Ολομέλεια για την Ημέρα της Μεσογείου η οποία, με απόφαση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, γιορτάζεται κάθε χρόνο την 21η Μαρτίου.

«Φέτος, εν μέσω του ταραχώδους σκηνικού στη Μέση Ανατολή λόγω της σύρραξης στο Ιράν, η Βουλή των Αντιπροσώπων αναδεικνύει τις αξίες της ειρήνης και της ασφάλειας, επαναβεβαιώνοντας την πίστη στο διάλογο και στη διπλωματία για την επίλυση διασυνοριακών διαφορών», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

Η Βουλή, πρόσθεσε, υπογραμμίζει ότι οι λαοί και τα κράτη ευημερούν σε συνθήκες προόδου και ανάπτυξης, οι οποίες επιτυγχάνονται μόνο με την εδραίωση της ειρήνης, της καθολικής ασφάλειας και της πολιτικής σταθερότητας.

Η Πρόεδρος της Βουλής πρόσθεσε ότι με αυτές τις προϋποθέσεις οι χώρες της Μεσογείου παρουσιάζουν τεράστιες προοπτικές διάκρισης και συνεισφοράς στην παγκόσμια οικονομία, τις επιστήμες, την τεχνολογία και τον πολιτισμό και «αυτή την παρακαταθήκη θέλουμε να κληροδοτήσουμε στις μελλοντικές γενεές».



Πηγή: ΚΥΠΕ