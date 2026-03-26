Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα είχε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης.

Σε γραπτή του δήλωση, ο κ. Αναστασιάδης αναφέρει ότι συζήτησαν για την ένταση στη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις με το Ιράν, ως επίσης για τις προσπάθειες της ΕΕ για αποκλιμάκωση και περιορισμό των αρνητικών συνεπειών της σύρραξης.

Επιπλέον, αντάλλαξαν απόψεις για θέματα που άπτονται της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και τις βασικές της προτεραιότητες, καθώς και τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, "επιβεβαιώνοντας τον σημαντικό ρόλο της ΕΕ στις προσπάθειες για επανέναρξη ουσιαστικού διαλόγου και στην επίτευξη μιας συνολικής διευθέτησης εντός του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών".



Πηγή: ΚΥΠΕ