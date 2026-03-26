Με ευρεία πλειοψηφία (29 υπέρ, 5 εναντίον και 1 αποχή) υιοθετήθηκε η νομοθετική πρόταση του Ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη (ΔΗΚΟ- S&D) στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας του Ευρωκοινοβουλίου. Η πρόταση αφορά το Πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπης 2028-2034» (Horizon Europe 2028-2034), το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για την έρευνα και την καινοτομία και για πρώτη φορά περιλαμβάνεται ο αμυντικός τομέας στους επιλέξιμους στόχους.

Ο Κύπριος Ευρωβουλευτής δήλωσε μετά την έγκρισή της πρότασής του: «Επειδή στην πρόταση που κατατέθηκε αρχικώς από την Ευρ. Επιτροπή, δεν υπήρχε κάποια ειδική πρόνοια για τον τομέα της άμυνας, προτεραιότητα μου ήταν να διασφαλίσω ότι για τα αμυντικά θέματα θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο χώρες που δεν στρέφονται ενάντια στα συμφέροντα της ΕΕ και των κρατών-μελών και που σέβονται τις σχέσεις καλής γειτονίας και το διεθνές δίκαιο. Γι’ αυτό και το κείμενο όπως έχει διαμορφωθεί και υπερψηφιστεί συντριπτικά στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, αποκλείει την Τουρκία. Όπως τονίζω επανειλημμένως στους συναδέλφους μου, σε μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση, δεν μπορεί να συμμετέχουν χώρες που εχθρεύονται την ΕΕ και τα κράτη-μέλη». Στην πρόταση του κ. Μαυρίδη διασφαλίζεται ότι πρέπει να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπης» ως έχει με έμφαση την κοινωνία και την αριστεία, και με μεγαλύτερη δημοκρατική νομιμότητα.