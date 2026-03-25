Οι αγωνιστές της Ελληνικής Επανάστασης πολέμησαν, αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία, τη δημοκρατία και την αναγέννηση του ελληνικού έθνους και αποτελούν φάρο καθοδήγησης για εμάς σήμερα, τον δοκιμαζόμενο Κυπριακό Ελληνισμό, ο οποίος ακόμη ψάχνει τη δική του δικαίωση και απελευθέρωση, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος.

Σε δηλώσεις μετά το πέρας της μαθητικής παρέλασης, στη Λευκωσία, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο κ. Παπαδόπουλος πρόσθεσε πως γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, είναι που το φρόνημα της ελληνικής επανάστασης του έπους του ‘21 σήμερα μάς διδάσκει πως έχουμε επιλογές.

«Γιατί, αντί της μιζέριας και της ταπείνωσης, μπορούμε να επιλέξουμε την αξιοπρέπεια και τη διεκδίκηση. Ο Κυπριακός Ελληνισμός ξέρει τι πρέπει να επιλέξει. Χρόνια Πολλά», κατέληξε ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ.

Πηγή: ΚΥΠΕ