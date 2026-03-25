Πρέπει να εργαστούμε για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού και να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας, δήλωσε την Τετάρτη ο επικεφαλής του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας του ΕΛΑΜ, Μάριος Πελεκάνος, μετά το τέλος της παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου 1821, έξω από το οίκημα της Πρεσβείας της Ελλάδος, στη Λευκωσία.

«Την ώρα που δυο ελληνικές φρεγάτες και τέσσαρα μαχητικά αποδεικνύουν πως η Ελλάδα στέκεται αντάξια στο ιστορικό της χρέος έναντι της Κύπρου, τιμούμε την 25η Μαρτίου, μια μέρα που αποτελεί διπλή γιορτή για τον απανταχού Ελληνισμό, τη γιορτή της ελευθερίας και τη γιορτή της πίστης μας», ανέφερε ο κ. Πελεκάνος. «Τιμούμε τον αγώνα των ηρώων της Επανάστασης αλλά και τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, την Παναγία που διαχρονικά υπήρξε σύμβολο για το ελληνικό έθνος», συμπλήρωσε.

«Σήμερα, σε ένα ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον, οι προκλήσεις για την πατρίδα μας αυξάνονται. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την τουρκική επιθετικότητα μέχρι τη δημογραφική αλλοίωση, τους οικονομικούς κινδύνους από το ενεργειακό μέχρι το στεγαστικό κόστος», επεσήμανε.

«Η παρακαταθήκη των προγόνων μας μάς στέλνει σαφές το μήνυμα: πρέπει να εργαστούμε για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας, να την ενισχύσουμε, να ενισχύσουμε τις συνεργασίες με τη μητέρα πατρίδα, τα γειτονικά κράτη, με ένα ξεκάθαρο δυτικό προσανατολισμό να εργαστούμε για την επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού μέχρι την άγια ώρα της απελευθέρωσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ