Η συμπόρευση Ελλάδας – Κύπρου επιβεβαιώθηκε πολύ ηχηρά κατά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη μεγάλη περιφερειακή κρίση και μέσα από την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη στήριξη της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξαν και άλλοι Ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι ακολούθησαν, σημείωσε, την Τετάρτη, ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Λευκωσία Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά τη δεξίωση που παρατέθηκε στην πρεσβευτική κατοικία με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, μετά την μαθητική παρέλαση.

Τόνισε δε πως η Ελλάδα στάθηκε και θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με τους εταίρους, αλλά και μόνη αν χρειαστεί.

Ο Έλληνας Πρέσβυς σημείωσε επίσης τη δωρεά του οικήματος στο οποίο στεγάζεται η Ελληνική Πρεσβεία από την Εκκλησία της Κύπρου στο κράτος της Ελλάδας.

Σε ό,τι αφορά την επέτειο, ο κ. Κόλλιας, παρατήρησε ότι τώρα περισσότερο από δύο αιώνες μετά την ελληνική επανάσταση, οι αδελφικές σχέσεις Ελλάδας-Κύπρου επιβεβαιώνονται και ενισχύονται σε όλα τα επίπεδα και όλα τα πεδία, προσθέτοντας ότι «η ιστορία μας, η κοινή μας γλώσσα, η θρησκεία, οι αξίες και οι παραδόσεις που μας συνδέουν έχουν δημιουργήσει ένα ενιαίο, αδιάσπαστο διαχρονικό δεσμό, ο οποίος διαπερνά το σύνολο των σχέσεων των δύο κρατών και αφορά, πλέον, την καθημερινότητα του καθενός μας».

Μαζί Ελλάδα και Κύπρος, και ως κράτη-μέλη της ΕΕ, κάνοντας ορθές επιλογές έχουμε κατορθώσει να προσφέρουμε αξιόπιστες λύσεις και να αποτελούμε πυλώνες σταθερότητας και ασφάλειας μπροστά σε μεγάλες διεθνείς προκλήσεις της σημερινής εποχής, στην ανατολική μεσόγειο και την ευρύτερη γειτονία, συνέχισε, προσθέτοντας ότι η συμπόρευση επιβεβαιώθηκε πολύ ηχηρά κατά την πρόσφατη και συνεχιζόμενη μεγάλη περιφερειακή κρίση και μέσα από την άμεση και χωρίς δεύτερη σκέψη στήριξη της άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως έπραξαν και άλλοι ευρωπαίοι εταίροι, οι οποίοι ακολούθησαν.

Η Ελλάδα στάθηκε και θα στέκεται αταλάντευτα στο πλευρό της Κυπριακής Δημοκρατίας από κοινού με τους εταίρους μας, αλλά και μόνη αν χρειαστεί, σημείωσε.

Η επέτειος της 25ης Μαρτίου θυμίζει ότι η ελευθερία δεν είναι δεδομένη, δεν είναι αυτονόητη, αλλά αποτέλεσμα αγώνα και πίστης και αποτελεί πυξίδα για το μέλλον, διδάσκοντας κυρίως τη σημασία της εθνικής ενότητας και τη εθνικής τόλμης, για να οικοδομήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την Ελλάδα, την Κύπρο, τον Ελληνισμό, επεσήμανε και διαβεβαίωσε ότι πρώτιστος στόχος είναι «να κλείσουμε τη μεγάλη πληγή της τουρκικής κατοχής επιτυγχάνοντας την επανένωση της Κύπρου στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΟΗΕ και μια Κύπρο ελεύθερη, χωρίς κατοχικά στρατεύματα, εγγυήσεις, παρεμβατικά δικαιώματα, προς όφελος όλων των νομίμων κατοίκων της νήσου.

Επίσης είπε πως η 25η Μαρτίου σηματοδότησε την πιο καθοριστική περίοδο της νεότερης ιστορίας, που οδήγησε στη δημιουργία του σύγχρονου ελληνικού κράτους.

Τιμώντας την έναρξη της ελληνικής επανάστασης του 1821 και του αγώνα των Ελλήνων για την ελευθερία από τον οθωμανικό ζυγό, γιορτάζουμε ταυτόχρονα και τη μεγάλη εορτή της ορθοδοξίας, είπε διατυπώνοντας τη θέση ότι δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η ελληνική επανάσταση συνδέθηκε συμβολικά με τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, καθώς οι αγωνιστές τη στιγμή εκείνη πίστευαν βαθιά ότι ο εθνικός αγώνας ήταν και δίκαιος και ευλογημένος, ανέφερε.

Η ελληνική παλιγγενεσία ήταν ένα από τα κορυφαία γεγονότα της ιστορίας του 19ου αιώνα, γιατί προσέφερε ελπίδα σε όλους τους τότε καταπιεσμένους λαούς, είπε ακόμα σημειώνοντας πως οι ηρωικές σελίδες της Χίου, των Ψαρών, της εξόδου του Μεσολογγίου, δεν αποτελούν φωτεινές στιγμές της Ελλάδας μόνο, αλλά πανευρωπαϊκές στιγμές έμπνευσης γιατί εκφράζουν τις οικουμενικές αξίες της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, πρόσθεσε.

Έκανε, εξάλλου, αναφορά στην παρουσία του Δημάρχου Μεσολογγίου, της πόλεως συμβόλου του αγώνα, στη δεξίωση.

Τιμούμε τη μνήμη αυτών που αγωνίστηκαν για την ευόδωση του ιερού σκοπού της ελευθερίας, συνέχισε σημειώνοντας ότι ολόκληρος ο Ελληνισμός στήριξε ενεργά τον αγώνα του 1821, επεσήμανε.

Πρόσθεσε ότι οι Έλληνες της Κύπρου κατέβαλαν το δικό τους βαρύ τίμημα τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Κύπρο.

Τιμούμε τη μνήμη του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού και όλων των Κυπρίων αγωνιστών που κατέβαλαν τον δικό τους φόρο αίματος στην ελληνική επανάσταση, ανέφερε περαιτέρω προσθέτοντας ότι κρατώντας ζωντανή τη μνήμη του '21 καλούμαστε να συνεχίσουμε να εμπνεόμαστε από το παράδειγμα εκείνων, με ενότητα, συνεργασία και πίστη στις αρχές για να προχωρήσουμε με σιγουριά και ασφάλεια.

Ο Πρέσβης εξέφρασε ικανοποίηση για την ανακοίνωση στην οποία προέβη, όπως είπε, νωρίτερα ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος για την απόφαση της Εκκλησίας της Κύπρου να δωρίσει στο ελληνικό κράτος το κεντρικό οίκημα της Ελληνικής Πρεσβείας (επί της οδού Βύρωνος).

Ο Πρέσβης της Ελλάδας επεσήμανε ότι στο συγκεκριμένο οίκημα, πολύ πριν την ανεξαρτησία της Κύπρου υπήρξε το προξενείο της Ελλάδας, προσθέτοντας ότι πρόκειται για ένα εμβληματικό κτήριο στο οποίο πάλλεται η καρδιά της παρουσίας της Ελλάδας στην Κύπρο και ευχαρίστησε την Εκκλησίας της Κύπρου για τη συνεχή εθνική συνεισφορά της και ειδικότερα για τη δωρεά του κτηρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ