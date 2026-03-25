Η άμεση αντίδραση της ελληνικής Κυβέρνησης λειτούργησε ως προπομπός βοήθειας και από άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ύψωσαν ασπίδα αλληλεγγύης προς υπεράσπιση της Κύπρου και του λαού της, δήλωσε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαριστώντας τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα για την προληπτική αναβάθμιση της αμυντικής επάρκειας της Κύπρου, με την αποστολή μαχητικών αεροπλάνων και φρεγατών.

Σε χαιρετισμό του σε δεξίωση στην οικία του Έλληνας Πρέσβη, Κωνσταντίνου Κόλλια, με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημείωσε ότι η θεσμοθετημένη διακυβερνητική πλέον συνεργασία Κύπρου - Ελλάδας, καθώς και τα τριμερή και πολυμερή σχήματα με την Ελλάδα και με άλλα κράτη της περιοχής, συγκροτούν αποτελεσματικούς μηχανισμούς συνεργειών σε μια σειρά από τομείς, με έμφαση στην οικονομία, την ενέργεια και την ασφάλεια.

Όλα όσα προανέφερε, συνέχισε, επιβεβαιώθηκαν πολύ πρόσφατα, κατά τρόπο έμπρακτο και αδιάψευστο, απαντώντας και στη λανθασμένη εντύπωση που είχαν κάποιοι εδώ στην Κύπρο, όπως είπε.

«Την ίδια στιγμή, και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία στην παρούσα διεθνή συγκυρία, έδειξαν τι σημαίνει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη στην πράξη, χαράσσοντας και τον δρόμο για την έναρξη ουσιαστικών συζητήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αποφασίσαμε πρόσφατα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, για να δοθεί περιεχόμενο σε ενδεχόμενη ενεργοποίηση του άρθρου 42.7 της Συνθήκης της ΕΕ», ανέφερε.

Ενώπιον πρεσβευτών και εκπροσώπων διπλωματικών αποστολών από διάφορες χώρες, όπως είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, θέλησε να σημειώσει για μια ακόμη φορά ότι η Κυπριακή Δημοκρατία σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί μέρος της κρίσης. «Η πατρίδα μας αποτελεί μέρος της γεωγραφίας της περιοχής και η Κύπρος παραμένει ασφαλής και ο ρόλος μας αμιγώς ανθρωπιστικός, συνεχίζοντας να λειτουργούμε ως πυλώνας ασφάλειας και γέφυρα ειρήνης ανάμεσα στα κράτη και τους λαούς της περιοχής», ανέφερε.

Με τον ίδιο υπεύθυνο τρόπο, πρόσθεσε, ενεργούν και με την ιδιότητα της προεδρεύουσας χώρας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδεικνύοντας στην πράξη με τα αποτελέσματα αυτών των πρώτων τριών μηνών, ότι η Κύπρος είναι πάντοτε μέρος της λύσης και ποτέ μέρος του προβλήματος.

«Με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη, ανήμερα της μεγάλης γιορτής του Ελληνισμού, επιθυμώ να επαναλάβω δημοσίως ότι η Ελλάδα ήταν και παραμένει ο πιο αξιόπιστος, ο πιο συνεπής και ο πιο ανιδιοτελής συμπαραστάτης της Κύπρου και του λαού μας», σημείωσε.

Εξήρε τη σταθερή και αδιάλειπτη στήριξη της Ελλάδας στις προσπάθειες που καταβάλλει για «απελευθέρωση, για απαλλαγή από τα δεσμά της παράνομης τουρκικής κατοχής και για επανένωση της πατρίδας μας, μια προσπάθεια που γίνεται μαζί με την Ελλάδα και με άλλους Ευρωπαίους εταίρους, με την ουσιαστική στήριξη των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αρκετών άλλων σημαντικών δρώντων», επεσήμανε.

Παρά τα εμπόδια, τα προβλήματα και τις δυσκολίες, ανέφερε, συνεχίζουν την επίμονη προσπάθεια πάντα εντός του συμφωνημένου πλαισίου και του διαπραγματευτικού κεκτημένου, με σεβασμό, όπως εξάλλου αρμόζει σε ένα κράτος μέλος της ΕΕ, στις αρχές, τις αξίες και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ευελπιστώντας να υπάρξει ανταπόκριση και από τουρκικής πλευράς που θα επιτρέψει η ξεκάθαρη πολιτική βούληση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, όπως του εκφράστηκε και στη συνάντηση τους πρόσφατα στις Βρυξέλλες, να μπορεί να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, σε επανέναρξη ουσιαστικών συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.

«Ο δρόμος, η προσπάθεια είναι δύσκολα, αλλά αντλούμε δύναμη από τους αγνούς πρωταγωνιστές του ανεπανάληπτου Έπους του ‘21, που μας θυμίζουν, αυτό είναι το πιο βασικό μήνυμα, ότι η ελευθερία δεν χαρίζεται αλλά κατακτάται. Κατακτάται πάντα με επιμονή και ρεαλισμό», κατέληξε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

Πηγή: ΚΥΠΕ