Το να είσαι Ελληνίδα ή Έλληνας συνεπάγεται ευθύνη και καθημερινή στάση ζωής και ενωμένοι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα, δήλωσε την Τετάρτη η Πρόεδρος της Βουλής και Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, μετά το τέλος της μαθητικής παρέλασης για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, έξω από το οίκημα της Πρεσβείας της Ελλάδος, στη Λευκωσία.

«Διπλή γιορτή η 25η Μαρτίου για τον απανταχού Ελληνισμό. Γιορτάζουμε τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, αλλά και την απόφαση του Έθνους να αποτινάξει τον οθωμανικό ζυγό», ανέφερε η κ. Δημητρίου.

«Σήμερα, μέσα στην αβεβαιότητα και την αστάθεια, οφείλουμε να διαφυλάξουμε την πατρίδα μας, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, την προοπτική, όχι με συνθήματα, αλλά με ευθύνη, με σοβαρότητα, με συνειδητές επιλογές», τόνισε.

«Μόνο έτσι πάμε μπροστά, πάντα με την Ελλάδα μας, αφού νομίζω ότι και μετά τα πρόσφατα γεγονότα έχει αποδείξει η Ελλάδα μας ότι δεν κείται μακράν», σημείωσε η Αννίτα Δημητρίου, προσθέτοντας ότι «το να είσαι Ελληνίδα ή Έλληνας συνεπάγεται ευθύνη και καθημερινή στάση ζωής και ενωμένοι πραγματικά μπορούμε να πετύχουμε το θαύμα. Αυτό είναι το μήνυμα της ημέρας», τόνισε.

«Ευχαριστούμε πολύ τους μαθητές και τις μαθήτριές μας για τη μαθητική παρέλαση. Χρόνια Πολλά Ελλάδα. Ζήτω το Έθνος», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ