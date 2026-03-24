Στα δύο βιβλία της Δρος Λουΐζας Μπορτζ Χαβιαρά «Ο Εύζωνας σαλπιγκτής» και «Ο Κύπριος Αστυνομικός» αναδεικνύεται το διαχρονικό μήνυμα ότι η προσφορά προς την πατρίδα δεν περιορίζεται στα μεγάλα γεγονότα ή στα πεδία των μαχών, αλλά εκδηλώνεται στην καθημερινή ζωή, ανέφερε ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμα, σε χαιρετισμό στην εκδήλωση παρουσίασης των βιβλίων που έγινε την Τρίτη στην αίθουσα Τελετών του Δημαρχείου Υμηττού, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τον κ. Πάλμα, η προσφορά προς την πατρίδα εκδηλώνεται μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία, στην αντοχή και στην επιμονή να σταθείς όρθιος, στη συλλογικότητα και στην αλληλεγγύη.

Ο Υπουργός Άμυνας είπε ότι «τα βιβλία μας μεταφέρουν σε διαφορετικές, αλλά εξίσου καθοριστικές ιστορικές περιόδους του Ελληνισμού, φωτίζοντας, μέσα από την ανθρώπινη εμπειρία, γεγονότα που σφράγισαν, τόσο την πορεία της Ελλάδας στον εικοστό αιώνα, όσο και τη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορίας της Κύπρου από τη δεκαετία του 1940 και έπειτα».

Ανέφερε ότι ο νεαρός εύζωνας Παύλος Κουζούνας μεγαλώνει με τη βεβαιότητα πως η πατρίδα δεν είναι απλώς χώμα, νερό και άνθρωποι, αλλά χρέος που βαραίνει τους ώμους και ευθύνη που δεν επιτρέπει υπεκφυγές και πρόσθεσε ότι ο Παύλος «δεν αναρωτιέται αν θα φύγει για τον πόλεμο, παρά μόνο πόσο γρήγορα πρέπει να βρεθεί εκεί, όπου τον καλεί το καθήκον με κάθε κόστος».

Αναφέρει επίσης ότι ο Λούκας, ο κεντρικός ήρωας του δεύτερου βιβλίου, «μέσα από τις πράξεις και τις ενσυνείδητες επιλογές του, μας υπομνύει ότι η δικαιοσύνη, η ακεραιότητα και η αγάπη για την πατρίδα είναι αρετές που οφείλουμε να διατηρούμε ζωντανές σε κάθε εποχή, ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες».

«Η πορεία του Παύλου και του Λούκα μάς υπενθυμίζει ότι η εθνική ενότητα είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί ο Ελληνισμός», πρόσθεσε.

Ο κ. Πάλμας είπε ότι «όταν εσωτερικές διαμάχες χωρίζουν τον λαό, όταν η διχόνοια κυριαρχεί, ο λαός αποδυναμώνεται και αδυνατεί να σταθεί απέναντι στις προκλήσεις της ιστορίας».

«Αντιθέτως, η αλληλεγγύη, η κοινή προσπάθεια και η πίστη στο συλλογικό καλό αποτελούν την ασπίδα που κρατά όρθιο τον Ελληνισμό», κατέληξε.



Διαβάστε επίσης: Νέα μέτρα για την ακρίβεια προανήγγειλε ο ΠτΔ-«Θα απευθυνθώ στον κυπριακό λαό»





Πηγή: ΚΥΠΕ