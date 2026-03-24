Την πεποίθηση ότι η άμεση ψήφιση του νομοσχεδίου για εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες «θα επιφέρει άμεσα οφέλη σε χιλιάδες συμπολίτες μας οι οποίοι βρίσκονται σε ευάλωτη θέση», εξέφρασε την Τρίτη η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Κλέα Χατζηστεφάνου-Παπαέλληνα, μετά τη συνεδρία της Κοινοβουλευτική Επιτροπής Εργασίας.

Η Επιτροπή Εργασίας αποφάσισε να συνεχίσει την κατ΄ άρθρο συζήτηση του σχετικού νομοσχεδίου με στόχο να οδηγηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση, πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής, ενόψει βουλευτικών εκλογών.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία συζήτησε το νομοσχέδιο για τον περί της Κοινωνικής Συμμετοχής, Συμπερίληψης και Ανεξάρτητης Διαβίωσης Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο του 2026, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας είπε ότι βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με την Βουλή και την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας και «από πλευράς μας έχουν δοθεί απαντήσεις σε μεγάλο εύρος των ζητημάτων που τέθηκαν», όπως σημείωσε.

Η κ. Παπαέλληνα εξέφρασε ικανοποίηση για το γεγονός ότι «συμφωνήθηκε όπως η συζήτηση ενώπιον της Επιτροπής Εργασίας συνεχιστεί την επόμενη Παρασκευή στην βάση της κατ΄ άρθρο συζήτησης όπως ήταν και η επιθυμία όλων μας».

«Στόχος μας παραμένει η ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο το συντομότερο δυνατό και πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών της Βουλής», υπογράμμισε.

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ είπε ότι η ΔΗΠΑ υποστηρίζει την, χωρίς άλλη καθυστέρηση, ψήφιση της ενιαίας νομοθεσίας που συγκεντρώνει τα επιμέρους διαφορετικά νομοθετήματα και η οποία θα εξαλείψει τις διακρίσεις ανάμεσα στα άτομα με αναπηρία».

Ο κ. Πενηνταέξ κάλεσε όλους να αφήσουν τις επιμέρους διαφωνίες μεταξύ των συνδέσμων, είτε και με το Υπουργείο Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. «Να αφήσουμε τις επιμέρους διαφωνίες είτε μεταξύ των συνδέσμων, είτε με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες», πρόσθεσε.

Ανέφερε ότι σήμερα λαμβάνουν κοινωνικές παροχές 15.000 άτομα με αναπηρίες και «με την ενιαία νομοθεσία θα επωφεληθούν πέραν των 10.000 νέων δικαιούχων, ανεξαρτήτως οικονομικών κριτηρίων».

Σύμφωνα με τον κ. Πενηνταέξ, από αυτούς θα ενταχθούν στο τέλος του 2028 γύρω στις 5.500 νέοι δικαιούχοι με επιδόματα προσωπικής βοήθειας και κατ' οίκoν φροντίδας».

Παράλληλα, ανέφερε ότι με την ενιαία νομοθεσία «θα υπάρξει ουσιαστική αύξηση στο ύψος της επιχορήγησης αγοράς αυτοκινήτου, μη ευκαταφρόνητη αύξηση στο ύψος του ενιαίου επιδόματος διακίνησης και σημαντική αύξηση στο ύψος όλων των άλλων μηνιαίων επιδομάτων, δηλαδή του αναπηρικού επιδόματος, του ΕΕΕ, της χορηγίας τυφλών, του επιδόματος βαριάς κινητικής αναπηρίας και των επιδομάτων φροντίδας παραπληγικών, τετραπληγικών με αύξηση στο μεγαλύτερο λαμβανόμενο επίδομα για άτομα που τυχόν λαμβάνουν πέραν του ενός επιδόματος».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ είπε ακόμη ότι όπως τους διαβεβαίωσε το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, με βάση τα αιτήματα και τις μέχρι τώρα συζητήσεις, ο υφιστάμενος εγκεκριμένος κρατικός προϋπολογισμός επιτρέπει τις εν λόγω αυξήσεις.

Ανέφερε επίσης ότι δεν είναι η τέλεια νομοθεσία, «όμως πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα σε 10.000 νέους δικαιούχους με αναπηρίες να ενταχθούν στο σχέδιο» και πρόσθεσε ότι η ΔΗΠΑ θα παρακολουθεί το θέμα για ενδεχόμενες βελτιώσεις.

Εξάλλου, η Πρόεδρος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α.) Θέμις Ανθοπούλου είπε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, γιατί η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας αποφάσισε να προχωρήσει στη κατ’ άρθρο συζήτηση του νομοσχεδίου για την αναπηρία, το οποίο «βάζει κάτω από την ίδια ομπρέλα, όλες τις παροχές ανεξάρτητης διαβίωσης».

Ανέφερε ότι το νομοσχέδιο «σπάει τον κύκλο των διακρίσεων, γιατί, σταδιακά, τα αμέσως επόμενα χρόνια, θα αρχίσουν να εισέρχονται οι περίπου δέκα και πλέον χιλιάδες αόρατοι συνάνθρωποί μας, με σοβαρές αναπηρίες είτε με μέτρια διανοητική που σήμερα ζούνε στο περιθώριο, μέσα από ένα σύστημα στρεβλώσεων, που παραβιάζει καθημερινά, για δεκαετίες, τα δικαιώματά τους».

Πρόσθεσε ότι παραμένει το αίτημά της Οργάνωσης προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, «για επιπλέον χρηματοδότηση τα αμέσως επόμενα χρόνια αυτού του νομοσχεδίου, έτσι ώστε να είναι μεγαλύτερη η αύξηση των παροχών, έτσι ώστε ακόμα περισσότεροι δικαιούχοι να ενσωματωθούν».

Η κ. Ανθοπούλου είπε ότι αυτή η νομοθεσία θέτει τα δεδομένα για τις παροχές, λόγω αναπηρίας, από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, «σε μία υγιή σειρά, υπενθυμίζοντας ότι αυτή τη στιγμή από τους 15.000 δικαιούχους κρατικής πρόνοιας, οι 11.000 λαμβάνουν τις παροχές τους υπό την αίρεση των αυστηρότατων, στρεβλών εισοδηματικών κριτηρίων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος».

«Άτομα όχι με ελαφριές και ηπιότερες αναπηρίες, άτομα που κάποια στιγμή αυτό το κράτος αποφάσισε να τσουβαλιάσει στα εισοδηματικά κριτήρια», πρόσθεσε.

Η κ. Ανθοπούλου είπε ότι πρέπει «να προχωρήσουμε ομαδικά και συλλογικά, διεκδικώντας το καλύτερο» και πρόσθεσε ότι «σε πάρα πολλά σημεία αυτού του νομοσχεδίου κατοχυρώνεται ότι κανένας υφιστάμενος δικαιούχος είτε νέος δικαιούχος στην ανάλογη παρόμοια κατηγορία, δεν χάνει ούτε και ένα σεντ των παροχών και των ωφελημάτων του».

«Και κάθε υφιστάμενος νόμος που καταργείται είναι γιατί ενσωματώνεται αυτούσιος - όπως είναι το επίδομα διακίνησης και η χορηγία των τυφλών - στο νέο νομοσχέδιο», κατέληξε.

