Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος χαρακτήρισε τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές ως «ιδιαίτερα κρίσιμες», υποστηρίζοντας ότι η νέα Βουλή θα κληθεί να διαχειριστεί πολλαπλές και ταυτόχρονες κρίσεις, από τις επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή μέχρι το αυξημένο κόστος ζωής και την έξαρση του αφθώδους πυρετού.

Μιλώντας στην εκπομπή Πρωτοσέλιδο του Σίγμα, ανέφερε ότι η Κύπρος θα επηρεαστεί άμεσα από τη γεωπολιτική αστάθεια στην περιοχή, με συνέπειες στον τουρισμό, τον πληθωρισμό, το ενεργειακό κόστος, αλλά και στους τομείς των αερομεταφορών και της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Ειδική αναφορά έκανε στα ξενοδοχεία της Λευκωσίας, σημειώνοντας ότι ανέμεναν την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ για να ενισχύσουν τα έσοδά τους, ωστόσο πολλές δραστηριότητες έχουν επηρεαστεί ή ακυρωθεί λόγω του πολέμου.

Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται πολιτικές δυνάμεις που να μπορούν να διαχειριστούν κρίσεις με υπευθυνότητα, απορρίπτοντας, όπως είπε, τις «λαϊκίστικες» και «ακραίες» προσεγγίσεις. Τόνισε ότι το ΔΗΚΟ έχει αποδείξει διαχρονικά πως μπορεί να συμβάλει στη λήψη δύσκολων αλλά αναγκαίων αποφάσεων και κάλεσε τους πολίτες να στηρίξουν κόμματα με σοβαρές προτάσεις.



Ο κ. Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η χώρα εισέρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η επόμενη Βουλή θα κληθεί να διαχειριστεί σοβαρές και ταυτόχρονες κρίσεις. Όπως ανέφερε, οι βουλευτικές εκλογές αποκτούν καθοριστική σημασία, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν το αμέσως επόμενο διάστημα ενδέχεται να είναι δύσκολες και μείζονος σημασίας για την οικονομία, την κοινωνία και τη συνολική πορεία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, έθεσε το ερώτημα ποιοι θα είναι εκείνοι που θα κληθούν να πάρουν αυτές τις αποφάσεις, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση των κρίσεων δεν μπορεί να αφεθεί, όπως είπε, σε «λαϊκιστές, ακραίους και ανεύθυνους», ούτε σε πρόσωπα που κουβαλούν πολιτικές ή και ποινικές επιβαρύνσεις.

Σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, προανήγγειλε την παρουσίαση δέσμης μέτρων για το κόστος ζωής, κάνοντας λόγο για την ανάγκη δημιουργίας μιας «ασπίδας προστασίας». Μεταξύ άλλων, ανέφερε ως προτάσεις τη μείωση του ΦΠΑ, την επιβολή πλαφόν σε βασικά αγαθά, την επιδότηση καυσίμων σε περιόδους κρίσεων, αλλά και στοχευμένα σχέδια στήριξης για τη μεσαία τάξη και τα νοικοκυριά που πλήττονται περισσότερο.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στην ανάγκη στήριξης της τουριστικής και ξενοδοχειακής βιομηχανίας, ειδικά στη Λευκωσία, ενώ προειδοποίησε ότι σε περίπτωση παρατεταμένης συνέχισης του πολέμου ενδέχεται να απαιτηθούν μέτρα στήριξης αντίστοιχα με εκείνα της περιόδου της πανδημίας. Παράλληλα, ζήτησε ενίσχυση της εκστρατείας προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό, ώστε να ανατραπεί, όπως είπε, η αρνητική εικόνα που έχει δημιουργηθεί και να σταλεί το μήνυμα ότι η χώρα παραμένει ασφαλής τουριστικός προορισμός.

Αναφερόμενος στα καύσιμα και στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός αυτόματου μηχανισμού στήριξης, ο οποίος θα ενεργοποιείται σε περιόδους διεθνών κρίσεων, περιλαμβάνοντας μειωμένο ΦΠΑ στο ρεύμα, επιδοτήσεις καυσίμων και πλαφόν σε βασικά τρόφιμα. Την ίδια ώρα, υπογράμμισε ότι τα έκτακτα μέτρα από μόνα τους δεν αρκούν και πως απαιτούνται βαθύτερες μεταρρυθμίσεις.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέπτυξε και τις θέσεις του ΔΗΚΟ για το συνταξιοδοτικό, προτείνοντας αύξηση της πλήρους βασικής σύνταξης κατά 300 ευρώ τον μήνα, ώστε να φθάσει στα 800 ευρώ από τα 500 σήμερα. Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της θεσμοθέτησης κανονικής σύνταξης για όλες τις γυναίκες που έχουν καταβάλει, έστω και μερικώς, εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σημειώνοντας ότι σήμερα σημαντικό ποσοστό γυναικών μένει εκτός πλήρους συνταξιοδοτικής κάλυψης.

Για το στεγαστικό, παρουσίασε εισηγήσεις που περιλαμβάνουν επιδότηση στέγασης με ευρωπαϊκά πρότυπα, όπου μέρος του κόστους θα καλύπτεται από τον ιδιώτη, μέρος από κρατική χορηγία και το υπόλοιπο μέσω δανείου με κρατική εγγύηση. Παράλληλα, ζήτησε αύξηση των συντελεστών δόμησης και των ορόφων για ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών, κίνητρα για αναζωογόνηση των ιστορικών κέντρων και υποχρέωση μεγάλων αναπτύξεων να περιλαμβάνουν και κοινωνική στέγαση.

Στο Κυπριακό και ειδικότερα στο θέμα των Βρετανικών Βάσεων, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ επανέλαβε τη θέση του κόμματος ότι πρόκειται για αποικιοκρατικό κατάλοιπο και πως τελικός στόχος θα πρέπει να είναι η αποχώρησή τους από την Κύπρο. Ανέφερε ότι, σε πρώτο στάδιο, θα πρέπει να αρχίσει διάλογος για αλλαγή του καθεστώτος των Βάσεων, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτουν κυριαρχία αλλά λειτουργούν ως στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε κυπριακό έδαφος. Παρέπεμψε, μάλιστα, στην περίπτωση του Μαυρικίου, εκφράζοντας την άποψη ότι η Κύπρος θα μπορούσε να επιδιώξει ανάλογη διεθνή πίεση.

Όπως είπε, ο πόλεμος στην περιοχή ανέδειξε και τα ζητήματα ασφάλειας που συνδέονται με την ύπαρξη των Βάσεων, υποστηρίζοντας πως η ασφάλεια της Κύπρου μπορεί να ενισχυθεί μέσα από την ευρωπαϊκή πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Κύπρος θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ευρωπαϊκό αμυντικό κέντρο για την Ανατολική Μεσόγειο, με αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, της βάσης «Ανδρέας Παπανδρέου».

Σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, ο κ. Παπαδόπουλος αναγνώρισε ότι αποτελούν χρήσιμο εργαλείο, ωστόσο τόνισε ότι το πραγματικό κριτήριο είναι το αποτέλεσμα της κάλπης. Υποστήριξε ότι η τάση για το ΔΗΚΟ είναι ανοδική, με βελτίωση της συσπείρωσης και αυξημένη ανταπόκριση από τους πολίτες, καθώς, όπως είπε, ενισχύεται η ανάγκη για πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να προσφέρουν λύσεις σε περιόδους κρίσεων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην πορεία της κυπριακής οικονομίας, υποστηρίζοντας ότι σήμερα καταγράφονται τα καλύτερα οικονομικά δεδομένα των τελευταίων ετών, σε αντίθεση με το 2013, όταν, όπως είπε, η χώρα βρισκόταν σε κατάσταση χρεοκοπίας. Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι η καθημερινότητα των πολιτών παραμένει δύσκολη λόγω ακρίβειας και πληθωρισμού, γι’ αυτό και, όπως ανέφερε, απαιτούνται στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της μεσαίας τάξης, των χαμηλοσυνταξιούχων, των ατόμων με αναπηρία και άλλων ευάλωτων ομάδων.

Σε σχέση με την έξαρση του αφθώδους πυρετού, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ ανέφερε ότι οι ενδείξεις δείχνουν πως η νόσος προήλθε από τα κατεχόμενα και κάλεσε όλους να επιδείξουν υπευθυνότητα, αποφεύγοντας τον λαϊκισμό. Επικαλέστηκε τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες η κατάσταση παραμένει διαχειρίσιμη υπό την προϋπόθεση της αυστηρής εφαρμογής των πρωτοκόλλων, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε χαλάρωση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές συνέπειες για ολόκληρη την κτηνοτροφία της χώρας για χρόνια.

Όπως είπε, το ζητούμενο είναι να περιοριστεί η εξάπλωση της ασθένειας και να δοθούν ουσιαστικές αποζημιώσεις στους πληγέντες κτηνοτρόφους, όχι μόνο για την αντικατάσταση των ζώων και τα λειτουργικά τους έξοδα, αλλά και για την απώλεια εσόδων και κερδών. Παράλληλα, εξέφρασε στήριξη προς την προσπάθεια ανασυγκρότησης του τομέα, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να εξεταστούν και πιο μακροπρόθεσμα μέτρα, ώστε να αποτραπούν παρόμοιες κρίσεις στο μέλλον, ακόμη και με επανεξέταση της χωροθέτησης μονάδων κοντά στην Πράσινη Γραμμή.

Καταληκτικά, ο Νικόλας Παπαδόπουλος υποστήριξε ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε διαδοχικές προκλήσεις που απαιτούν σοβαρότητα, προετοιμασία και πολιτικές με βάθος, επιμένοντας ότι οι αποφάσεις της επόμενης Βουλής θα είναι καθοριστικές τόσο για την οικονομία όσο και για την κοινωνική συνοχή και την ασφάλεια της Κύπρου.



