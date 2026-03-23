Το Κίνημα Άλμα - Πολίτες για την Κύπρο παρουσίασε την Κυριακή τους 12 υποψήφιους βουλευτές του για την επαρχία Λεμεσού, ενόψει των επερχόμενων εκλογών, σύμφωνα με ανακοίνωσή του τη Δευτέρα.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, «οι υποψήφιοι προέρχονται από την ίδια την κοινωνία, με διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές αλλά κοινή πίστη ότι η Κύπρος μπορεί να αλλάξει. Μας ενώνει η ανάγκη για μία άλλη πορεία με ενίσχυση του κοινωνικού και δίκαιου κράτους, σεβασμό στην ατομική ελευθερία και υπεύθυνη στάση απέναντι στο περιβάλλον».

Το Άλμα συμπλήρωσε ότι οι υποψήφιοι αντιπροσωπεύουν τις αξίες και τις ιδέες του κινήματος και μπορούν να υπηρετήσουν το δημόσιο συμφέρον με ικανότητα, εντιμότητα και καθαρό λόγο. «Στόχος μας είναι μια Κύπρος που λειτουργεί σωστά και δίκαια για όλους. Ένα κράτος με διαφάνεια και αξιοκρατία, που δίνει ευκαιρίες και στηρίζει την κοινωνία στην πράξη», πρόσθεσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ