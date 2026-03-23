Την υποψηφιότητά του για τις Βουλευτικές Εκλογές του Μαΐου 2026 στην Εκλογική Περιφέρεια Αμμοχώστου ανακοίνωσε ο Ζαχαρίας Κουλίας.

Σε ανάρτηση, ο κ. Κουλίας αναφέρθηκε στην προσωπική του καταγωγή από το κατεχόμενο Ριζοκάρπασο, τονίζοντας ότι η εμπειρία της κατοχής και της προσφυγιάς δεν αποτελεί απλώς πολιτικό επιχείρημα, αλλά βαθιά προσωπική πληγή και διαρκές χρέος. Όπως σημείωσε, «είναι τα σπίτια μας, οι εκκλησίες μας, οι μνήμες μας».

Κάνοντας αναδρομή στη μακρά κοινοβουλευτική του πορεία από το 1999, υπογράμμισε ότι η παρουσία του στη Βουλή χαρακτηρίζεται από συνέπεια, καθαρό λόγο και πράξεις. Τόνισε μάλιστα ότι σε πολλές περιπτώσεις επέλεξε να σταθεί «απέναντι στο ρεύμα», αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος, προκειμένου να μην συμβιβαστεί με επιλογές που θεωρούσε επιζήμιες.

Απαντώντας σε όσους τον ρωτούν αν έχει κουραστεί, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι παραμένει ενεργός και αποφασισμένος, επισημαίνοντας ότι «δεν λιποψύχησε» ούτε υποχώρησε σε κρίσιμες στιγμές. Αντιθέτως, δήλωσε ότι στις σημερινές δύσκολες συνθήκες αισθάνεται ακόμη πιο έντονα την ανάγκη να βρίσκεται δίπλα στους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Κυπριακό, σημειώνοντας ότι παραμένει ανοικτό, με την πατρίδα «μοιρασμένη και κατεχόμενη», υπογραμμίζοντας ότι «τίποτα δεν χαρίζεται, όλα διεκδικούνται». Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή και πως η Βουλή χρειάζεται «φωνές σταθερές, καθαρές και ασυμβίβαστες».

Κλείνοντας, ο κ. Κουλίας κάλεσε τους πολίτες να του δώσουν την υποστήριξη και την εμπιστοσύνη τους, ώστε, όπως ανέφερε, να συνεχιστεί «ο αγώνας μαζί, όρθιοι, μέχρι την τελική δικαίωση».