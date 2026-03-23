Την πρόθεση της Κυβέρνησης να ανακοινώσει το επόμενο διάστημα ανακουφιστικά μέτρα από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή γνωστοποίησε τη Δευτέρα ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του μετά το τέλος του Εθνικού Συμβουλίου, προσθέτοντας ότι τα εν λόγω μέτρα θα λαμβάνουν υπόψη και την ενδεχόμενη διάρκεια της περιφερειακής κρίσης.

Ερωτηθείς αν το Υπουργικό Συμβούλιο θα πάρει αποφάσεις για ανακουφιστικά μέτρα από τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στην περιοχή, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «αν έχουμε διδαχθεί κάτι -δυστυχώς θα πω, αλλά αυτό είναι το επισφράγισμα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας και σε περιόδους οι οποίες δεν διερχόμαστε από μεγάλες γεωπολιτικές κρίσεις - είναι η σημασία και η αξία των στέρεων δημοσιονομικών θεμελίων. Και αυτό διαφαίνεται γιατί αυτή τη στιγμή, αν η πολιτεία είναι σε θέση να εξετάζει μέτρα, να καταρτίζει πλάνο των μέτρων, νέων μέτρων τα οποία θα ληφθούν -και σας θυμίζω ότι είναι ήδη σε ισχύ σήμερα που μιλάμε χωρίς πριν την όποια γεωπολιτική κρίση, πριν την όποια ενεργειακή κρίση, εν μέσω μηδενικών σχεδόν πληθωριστικών πιέσεων».

«Και μιλάω βεβαίως για το προηγούμενο διάστημα για μέτρα ύψους περίπου 100 εκατομμυρίων ευρώ. Σας θυμίζω τη μείωση κατά 10% του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα, την επιδότηση για τη διατίμηση 0,8% σε ευάλωτους καταναλωτές και στη διατίμηση 10% για ορισμένες επιχειρήσεις, τον μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά είδη, τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 3% και 5% σε κάποια άλλα είδη και πολλά άλλα μέτρα, σας λέω για περίπου 100 εκατομμύριο ευρώ. Αυτή η δυνατότητα της πολιτείας να λαμβάνει μέτρα και να μπορεί να εξετάζει και επιπρόσθετα, διαφαίνεται στο πόσο σημαντική είναι η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική. Δεν θα μπορούσε κανείς από εμάς να φανταστεί τι θα συνέβαινε αν αυτή η γεωπολιτική κρίση ξεσπούσε σε περιόδους που τα δημόσια οικονομικά δεν ήταν σε θέση να έχουν αυτό το περιθώριο για να ληφθούν μέτρα», ανέφερε περαιτέρω.

Προσέθεσε πως έγινε χθες σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τον Υπουργό Οικονομικών. «Έχουν εξεταστεί όλα εκείνα τα μέτρα που το οικονομικό επιτελείο επεξεργαζόταν τις προηγούμενες ημέρες, έχει καταρτιστεί αυτός ο κατάλογος των μέτρων, μέτρα τα οποία είναι σύμφωνα και με τις πρόνοιες και με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας θυμίζω ότι το συγκεκριμένο ζήτημα ήταν ένα ζήτημα το οποίο απασχόλησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά την τελευταία του Σύνοδο. Τα μέτρα θα πρέπει να είναι και στοχευμένα, αλλά να έχουν και μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο εφαρμογής. Και αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η αναγνώριση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι το κάθε κράτος μέλος έχει τις δικές του ιδιαιτερότητες, είτε ως προς το ενεργειακό του μείγμα είτε ως προς τις συνθήκες που επικρατούν στη χώρα. Ως εκ τούτου, ναι, έχουν ετοιμαστεί μέτρα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν καθηκόντως από το αρμόδιο Υπουργείο», σημείωσε σχετικά.

Πρόσθεσε ότι στην κατάλληλη στιγμή τα μέτρα αυτά θα ανακοινωθούν και θα λαμβάνουν υπόψη και την ενδεχόμενη διάρκεια αυτής της περιφερειακής κρίσης. «Ευελπιστούμε και στοχεύουμε – ο Πρόεδρος έχει ήδη μεταφέρει και αυτή την άποψη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου - να οδηγηθούμε σύντομα στην αποκλιμάκωση αυτής της περιφερειακής κρίσης και σύντομα να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τις συνέπειες αυτής της ενεργειακής κρίσης, όπως εξελίσσεται διεθνώς. Παρόλα αυτά θα πρέπει να είμαστε και είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια. Για αυτό έχει γίνει ένα στρατηγικό πλάνο της εφαρμογής των μέτρων κατά περιόδους. Ευελπιστούμε να μη χρειαστεί να εφαρμοστεί αυτό. Όμως μόλις ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή των μέτρων, το επόμενο διάστημα θα ανακοινωθούν», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν η Κυβέρνηση θα αναμένει τις προτάσεις των κομμάτων για να αναθεωρήσει τις δικές της ή αν θα προχωρήσει με όσα ήδη έχει σχεδιάσει, ο Εκπρόσωπος είπε ότι ούτως η άλλως οι περισσότερες εκ των πολιτικών δυνάμεων έχουν υποβάλει ήδη τις προτάσεις τους.

«Αναμένουμε το αμέσως επόμενο διάστημα, εντός της ημέρας, ενδεχομένως, είτε και αύριο να υποβληθούν οι επιπρόσθετες προτάσεις τους. Βεβαίως θα ληφθούν υπόψη, βεβαίως, λαμβάνονται υπόψη στον σχεδιασμό που γίνεται και όπου χρειαστεί να λαμβάνονται επιπρόσθετα μέτρα, ασφαλώς θα αξιοποιηθούν όποιες από εκείνες τις προτάσεις βρίσκονται εντός του πλαισίου των δημοσιονομικών μας δυνατοτήτων, είναι ρεαλιστικές, είναι εφικτές και είναι βεβαίως και εναρμονισμένες μαζί με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και με τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες οδηγίες», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ