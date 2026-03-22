Μπορεί να πέρασαν 12 χρόνια από τον αναπάντεχο χαμό του Τάσου Μητσόπουλου ωστόσο όσοι τον αγάπησαν και τον τιμούν δεν τον ξεχνάνε. Μεταξύ αυτών και ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης ο οποίος, όπως ο ίδιος μαρτυράει, δεν ήταν απλά ένας στενός συνεργάτης του αλλά τον ένιωθε σαν παιδί του.

Σήμερα, μάλιστα, σε ανάρτηση του ο Νίκος Αναστασιάδης εξήρει για άλλη μία φορά το ποιόν του αδικοχαμένου πρώην Υπουργού Άμυνας.

«12 χρόνια.

Όμως ο χρόνος δεν κατάφερε ποτέ να απαλύνει την απουσία σου.

Τάσο μου,

Στην κοινή μας πορεία, γεμάτη ευθύνες και προκλήσεις, οικοδομήθηκε μια βαθιά σχέση εμπιστοσύνης. Για μένα δεν υπήρξες απλώς ένας στενός συνεργάτης, αλλά κάτι πολύ περισσότερο. Σε ένιωθα σαν παιδί μου και έτσι σε κρατώ μέσα μου μέχρι σήμερα, με περισσή αγάπη και περηφάνια.

Περηφάνια γιατί υπήρξες ένας αληθινός ευπατρίδης. Η προσφορά σου προς την πατρίδα και την κοινωνία ήταν πολύπλευρη και ουσιαστική, με έργο και παρουσία που άφησαν θετικό αποτύπωμα.

Πράος, έντιμος και με ήθος που σπάνια συναντά κανείς σήμερα. Σε έναν απαιτητικό και συχνά σκληρό χώρο, όπως αυτόν της πολιτικής που δοκιμάζει τις αντοχές, εσύ παρέμεινες πάντα ανθρώπινος, συνεργάσιμος και ευγενής. Γι’ αυτό κέρδισες τον σεβασμό και την εκτίμηση όλων, πέρα από παρατάξεις και ιδεολογίες.

Ένας πολιτικός με όραμα και αποτελεσματικότητα, υπηρέτησες τον τόπο με συνέπεια, σεμνότητα και αίσθημα ευθύνης.

Μας λείπεις όλους, Τάσο μου».