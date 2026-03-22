Συμπληρώνονται 12 χρόνια σήμερα από τον θάνατο του Τάσου Μητσόπουλου.

Ο ΔΗΣΥ μέσω ανακοίνωσης του αναφέρει οτι «η απουσία του εξακολουθεί να είναι αισθητή και το κενό που άφησε σημαντικό».

Αυτούσια η ανακοίνωση του ΔΗΣΥ:



Σήμερα συμπληρώνονται 12 χρόνια από τον ξαφνικό θάνατο ενός εξέχοντος στελέχους της Παράταξής μας, του Τάσου Μητσόπουλου.

Οι αξίες που υπερασπίστηκε ο Τάσος Μητσόπουλος, ο χαρακτήρας και τα χαρίσματά του, καθώς και η παρουσία και ο λόγος του στην πολιτική ζωή, εξακολουθούν να αποτελούν για εμάς πηγή έμπνευσης και καθοδήγησης.

Πάνω απ’ όλα, όμως, ο Τάσος μας μένει χαραγμένος στη μνήμη μας για τη βαθιά ανθρωπιά του, την ευγένεια και την καλοσύνη. Με τη στάση και το παράδειγμά του, κατάφερε να ενώσει την ευαισθησία και την αγάπη προς τον συνάνθρωπο με την ουσία της πολιτικής προσφοράς.

Μετρημένος και νηφάλιος, κρατούσε αποστάσεις από την τοξικότητα και τις άγονες αντιπαραθέσεις. Με το ήπιο ύφος του και το υψηλό επίπεδο ηθικών αξιών που πρέσβευε, κέρδισε δίκαια τον σεβασμό και την εκτίμηση τόσο της κοινωνίας όσο και των πολιτικών του αντιπάλων. Παράλληλα, ως γνήσιος πατριώτης και συνδετικός κρίκος μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, υπηρέτησε με συνέπεια τις αρχές του Δημοκρατικού Συναγερμού.

Αυτή η συνολική στάση ζωής είχε ως αποτέλεσμα, σε κάθε θέση που υπηρέτησε, να παράγεται έργο με ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο, να ενισχύεται ο δημιουργικός ρόλος της πολιτικής και να προασπίζονται τα δικαιώματα των πολιτών.

Ο Τάσος Μητσόπουλος υπήρξε Βουλευτής Λάρνακας από το 2006 έως το 2013, Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του κόμματος, Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων από την 1η Μαρτίου 2013 έως τις 14 Μαρτίου 2014 και Υπουργός Άμυνας από τις 14 έως τις 22 Μαρτίου 2014.

Για εμάς, η απουσία του εξακολουθεί να είναι αισθητή και το κενό που άφησε σημαντικό. Μας λείπει ως άνθρωπος, ως πολιτικός και ως πατριώτης. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή.





