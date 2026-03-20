Την «κυριαρχία στον εναέριο χώρο του» διακήρυξε το ψευδοκράτος με την «αντι-ΝΤΟΑΜ» στην ΝΟΤΑΜ που «εξέδωσαν οι ΗΠΑ μέσω της νότιας Κύπρου», υποστήριξε ο «υπουργός μεταφορών», Ερχάν Αρικλί.

Σύμφωνα με τα τ/κ ΜΜΕ, ο κ. Αρικλί είπε ότι η ΝΟΤΑΜ της Κυπριακής Δημοκρατίας ήταν «θρασύτατη» επειδή δεν αναγνωρίζει τον «εναέριο χώρο» του ψευδοκράτους και πρόσθεσε ότι το ψευδοκράτος εξέδωσε δική του «ΝΟΤΑΜ» κι μετά και το τουρκικό ΥΠΑΜ που επιβεβαιώνει την δική τους στάση.

Όπως ανέφερε, κατά την διάρκεια της δικής τους «ΝΟΤΑΜ» (ΣΣ: της Τουρκίας) μπορεί να ληφθούν στρατιωτικά μέτρα κι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε καθυστερήσεις στις πολιτικές πτήσεις.

Εφιστώντας την προσοχή στις εξελίξεις στην ανατολική Μεσόγειο, ο Ερχάν Αρικλί δήλωσε ότι το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Γαλλία και η Ιταλία συγκεντρώνουν στρατιωτικές δυνάμεις στη «νότια Κύπρο» - κατά την έκφρασή του - ενώ η Ελλάδα έχει αναπτύξει μαχητικά αεροσκάφη.

Τουρκία και ψευδοκράτος, συνέχισε, παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, υπενθυμίζοντας την δήλωση Ερντογάν ότι δεν εποφθαλμιούν άλλα εδάφη, αλλά θα προστατεύσουν αποφασιστικά τα δικαιώματά μας», και κατέληξε υποστηρίζοντας πως στην Κύπρο υπάρχουν «δύο κυρίαρχοι λαοί και κράτη» και το ψευδοκράτος έχει τα ίδια δικαιώματα στον «εναέριο χώρο» του με την «νότια Κύπρο».

Πηγή: ΚΥΠΕ