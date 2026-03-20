Ο Δημήτρης Κοντίδης άφησε πίσω του σπουδαίο έργο και παράδειγμα που μας εμπνέει όλους, ανέφερε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, χαιρετίζοντας την εκδήλωση για το βραβείο προσφοράς «Κώστας Παρτασίδης – Βάσος Παπαδόπουλος» που απονεμήθηκε, το βράδυ της Παρασκευής, στον πρώην βουλευτή και Δήμαρχο Λεμεσού.

Στην ομιλία του, στην εκδήλωση της Επαρχιακής Επιτροπής του ΑΚΕΛ Λεμεσού, ο Στέφανος Στεφάνου είπε πως η παρουσία του Δημήτρη Κοντίδη στη Βουλή, ως βουλευτή Λεμεσού, αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση φέρει το στίγμα της συναίνεσης, της προσφοράς, της δημιουργίας.

Πέραν της δράσης του στο εργατικό και συνδικαλιστικό κίνημα, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη Δημαρχία του Δημήτρη Κοντίδη, σημειώνοντας πως «μπήκε στην καρδιά του κάθε Λεμεσιανού, κέρδισε την εκτίμηση όλων ανεξαιρέτως, όχι μόνο επειδή ήταν αγαπητός στον κόσμο, απλός και προσιτός, αλλά και επειδή οι θητείες του σηματοδότησαν νέα προοδευτική πορεία και προσέδωσαν δυναμική στην ανάπτυξη της πόλης».

Μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι «όλη η πορεία του Δημήτρη Κοντίδη, όλη του η προσφορά είχε πάντα στην καρδιά της την προσφορά στον άνθρωπο και στην κοινωνία, την πρόοδο και την προκοπή των πολλών», και υπέδειξε πως «έτσι τίμησε την Αριστερά ο Κοντίδης, αφήνοντας πίσω του σπουδαίο έργο και παράδειγμα που μας εμπνέει όλους».

Στην ομιλία του, ο ΓΓ του ΑΚΕΛ ανέφερε, εξάλλου, πως, αν και λέγεται ότι τα προβλήματα δεν έχουν χρώμα, «οι λύσεις όμως έχουν χρώμα και καθορίζονται από το ποιοyς εξυπηρετούν αυτές». Αν εξυπηρετούν, συνέχισε, τα συμφέροντα των λίγων ή της κοινωνίας, μιας ομάδας προνομιούχων ή των πολλών, κι εάν «ανοίγουν δρόμους για την πρόοδο της κοινωνίας ή βαθαίνουν στερεότυπα, προβλήματα και επιβάλλουν συμφέροντα των λίγων».

«Αυτό είναι το βασικό διακύβευμα κάθε πολιτικής απόφασης», είπε ο κ. Στεφάνου και πρόσθεσε ότι αυτό είναι και το βασικό κριτήριο με το οποίο κάθε πολίτης πρέπει να αξιολογεί τις πολιτικές και ανάλογα να παίρνει θέση «γιατί απλά δεν είναι όλοι οι ίδιοι».

Αυτό που καθορίζει την ταυτότητα κάθε πολιτικής δύναμης, αλλά και κάθε προσωπικότητας, σημείωσε, είναι οι αξίες και τα ιδανικά από τα οποία εμφορούνται και οι πολιτικές που υποστηρίζουν και υλοποιούν.

Η Αριστερά, υπογράμμισε ο ΓΓ του ΑΚΕΛ, «πάντοτε στηρίζει και υποστηρίζει τους απλούς ανθρώπους, οι οποίοι αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία της κοινωνίας. Αυτήν υπηρετεί το ΑΚΕΛ στα εκατό χρόνια της ιστορίας του».

Αυτήν, υπέδειξε, υπηρέτησε ο Δημήτρης Κοντίδης απ’ όπου κι αν πρόσφερε, από όποιο εφαλτήριο κλήθηκε να υπηρετήσει «και το έκανε δίνοντας έμφαση στα έργα ουσίας, αυτά που κάνουν τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, ομορφότερη και μεστή από περιεχόμενο».

«Αυτή είναι η παρακαταθήκη της Αριστεράς που βγάζει τον καλύτερο εαυτό των ανθρώπων και της κοινωνίας, αυτή είναι η κληρονομιά που εμπνέει τους ανθρώπους της να δουλεύουν και να δημιουργούν, που κάνουν το ανθρωποκεντρικό όραμα της Αριστεράς δημιουργία και πράξη, αυτή την παρακαταθήκη τίμησε με συνέπεια ο Δημήτρης Κοντίδης, γι’ αυτό και κέρδισε την καθολική εκτίμηση και αναγνώριση», κατέληξε στον χαιρετισμό του.

Την εκδήλωση χαιρέτiσε και ο Επαρχιακός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Γιώργος Γεωργίου, ενώ το σκεπτικό της βράβευσης ανέλυσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής του Βραβείου, Μίμης Σοφοκλέους.

Πηγή: ΚΥΠΕ