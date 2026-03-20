Για το καθεστώς των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο και τη βάση επαναδιαπραγμάτευσης, μίλησε στις «Τομές στα Γεγονότα», ο Νομικός Σίμος Αγγελίδης.

Αρχικά ο κ. Αγγελίδης χαιρέτησε την πολύ θετική, όπως χαρακτήρισε, εξέλιξη η «οποία είδαμε να διατυπώνεται με πολύ σαφή και συγκεκριμένο τρόπο στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όπου για πρώτη φορά γίνεται μία τέτοιας μορφής αναφορά και φαίνεται ότι επισημοποιείται πλέον και ως δημόσια διαδηλωμένη η πρόθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να ανοίξει επίσημα έναν διάλογο».

Σημείωσε ότι πλέον το όλο ζήτημα φαίνεται ότι μπαίνει και κάτω από μια συλλογική ευρωπαϊκή συζήτηση διότι σαφώς σε μια διαπραγμάτευση όταν υπάρχει ισχύς, δηλαδή το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεπικουρήσει αυτό το αίτημα, όπως είπε, τότε οι πιθανότητες να υπάρχει έναν αίσιο τέλος είναι πολύ πιο αυξημένες.

«Αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα προς την ορθή κατεύθυνση, μια κατεύθυνση η οποία υποστηρίζεται και με τις εξελίξεις του διεθνούς δικαίου», τόνισε.

Όπως είπε, "ο λόγος που ακούμε το κυρίαρχες Βρετανικές βάσεις είναι διότι έτσι αποδόθηκαν στις ίδιες τις συμφωνίες και στις συνθήκες εγκαθίδρυσης".