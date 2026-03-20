Τη Βουλή των Ελλήνων θα προσφωνήσει επισήμως στις 14 Μαΐου ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, αποδεχόμενος σχετική πρόσκληση. Για «ιστορική στιγμή» κάνει λόγο η Προεδρία της Δημοκρατίας, αλλά και ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ο οποίος απηύθυνε την πρόσκληση κατά τη διάρκεια συνάντησης, την Παρασκευή στη Λευκωσία, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη.

«Επίσημη προσφώνηση στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων αποδέχτηκε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη, μια ιστορική στιγμή για την Κυπριακή Δημοκρατία», αναφέρει η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ. «Η πρόσκληση απευθύνθηκε στο πλαίσιο της συνάντησής τους στο Προεδρικό Μέγαρο», προστίθεται.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το απόγευμα της Παρασκευής, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον Νικήτα Κακλαμάνη για την πρόσκληση που έλαβε για να προσφωνήσει τη Βουλή των Ελλήνων, κάνοντας λόγο για «μεγάλη τιμή» για τον ίδιο και για την Κυπριακή Δημοκρατία και για «ιστορική στιγμή».

Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι μαζί με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, Κυριάκο Μητσοτάκη, πέτυχαν συγκεκριμένους στόχους που είχαν θέσει. Σημείωσε τη συζήτηση για την ενεργοποίηση του άρθρου 42,7 από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έκανε λόγο για άμεση ανταπόκριση από πλευράς Ελλάδος, για την οποία ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας και του κυπριακού λαού.

Από εκεί και πέρα, συνέχισε, συζητήθηκαν τα θέματα της ανταγωνιστικότητας με ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του κόστους της ενέργειας. Επ’ αυτού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι όλα τα κράτη μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα προχωρήσουν σε κάποια πολύ συγκεκριμένα μέτρα για να αντιμετωπίσουν το αυξημένο κόστος της ενέργειας. Τα μέτρα θα είναι στοχευμένα και θα ισχύσουν για συγκεκριμένη περίοδο, σημείωσε, προσθέτοντας ότι «θα αξιολογούμε συνεχώς την κατάσταση πραγμάτων». Εξήγησε επίσης ότι αποφασίστηκε η απευθείας διαβούλευση κάθε κράτους μέλους με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επειδή η κάθε χώρα έχει διαφορετικό ενεργειακό μείγμα, επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση από πλευράς της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν θετική.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι συζητήθηκε εκτενώς και η κατάσταση όπως εξελίσσεται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, και ειδικότερα η ανάγκη να ληφθεί μια πρωτοβουλία η οποία να οδηγήσει στην αποκλιμάκωση. Όπως είπε, «αυτή η κατάσταση πραγμάτων λειτουργεί ενάντια σε όλους μας, σε πολλούς τομείς και είναι αναγκαίο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεργασία με τα κράτη της περιοχής - ειδικότερα τα κράτη του Κόλπου, τα κράτη της Μέσης Ανατολής αλλά και τις Ηνωμένες Πολιτείες - να αναλάβουμε μία από κοινού πρωτοβουλία, να δούμε πώς δημιουργούνται οι συνθήκες αποκλιμάκωσης και τερματισμού αυτής της δύσκολης κατάστασης πραγμάτων».

Ο πόλεμος δεν λύνει προβλήματα, αλλά η διπλωματία, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημειώνοντας ότι «στη διπλωματία σήμερα δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Θα πρέπει παρά τις δυσκολίες, τα προβλήματα να τεθεί ενώπιον όλων των εμπλεκομένων μία πολύ συγκεκριμένη πρόταση, έτσι ώστε να τερματιστεί αυτή η κρίση», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να καταβάλει όσο μπορεί την επιρροή του ως Προεδρεύων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε κάτι για την ακρίβεια και την ενέργεια».

Την ίδια ώρα, επεσήμανε ότι τα θέματα της ακρίβειας και της ενέργειας είναι παγκόσμιο φαινόμενο.

Σε δήλωσή του κατά την έξοδό του από το Προεδρικό Μέγαρο, ο Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι στις 14 Μαΐου, για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας έχει αποδεχθεί πρόσκληση της Βουλής των Ελλήνων και θα προσφωνήσει την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων.

«Τον περιμένουμε, λοιπόν, με πολλή αγάπη και συγκίνηση για αυτή την πρωτιά», ανέφερε. «Θα έχει μάλιστα προηγηθεί στις 5 Μαΐου, επίσης για πρώτη φορά, αντίστοιχη εκδήλωση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ