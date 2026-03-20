Την ευχή «το ξύπνημα της Ευρώπης να είναι μόνιμο και αποτελεσματικό στο μέλλον και όχι ευκαιριακό», εξέφρασε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, στην Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, Αννίτα Δημητρίου, κατά τη συνάντησή τους το απόγευμα της Παρασκευής στο γραφείο της κ. Δημητρίου, η οποία υποδέχθηκε τον Έλληνα ομόλογό της, στο πλαίσιο επίσκεψης που πραγματοποιεί με δική του πρωτοβουλία στην Κύπρο.

Ο κ. Κακλαμάνης, κατά τη συνάντησή του με την κ. Δημητρίου, αναφέρθηκε στην ανταπόκριση της Ελληνικής Δημοκρατίας, αλλά και άλλων κρατών-μελών της ΕΕ στο κάλεσμα του Προέδρου Χριστοδουλίδη για ενίσχυση της άμυνας της Κύπρου στις αρχές Μαρτίου. Επισημαίνοντας ότι η ανταπόκριση αυτή αποτελεί δείκτη πως τα κράτη-μέλη της ΕΕ «αναγνώρισαν ότι η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης», ευχήθηκε «αυτό το ξύπνημα να είναι μόνιμο και αποτελεσματικό και στο μέλλον, και όχι ευκαιριακό λόγω της κρίσης».

Εξάλλου, σε από κοινού με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων δηλώσεις μετά τη συνάντησή τους, ο κ. Κακλαμάνης ανέφερε ότι «η Κύπρος δεν είναι και δεν θα μείνει ποτέ της μόνη» και ότι «η ασφάλεια της Κύπρου ως κράτος μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι αναπόσπαστο τμήμα της ευρωπαϊκής ασφάλειας».

Συνέχισε λέγοντας ότι «οποιαδήποτε απειλή εναντίον κράτους μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί απειλή για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτοντας ότι συτό καταδείχθηκε και κατά την τριμερή συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Γαλλίας και με την έμπρακτη παρουσία και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών στην αμυντική θωράκιση της Κύπρου.

«Επισκέπτομαι την Κύπρο σε μία κίνηση υψηλού συμβολισμού μεταφέροντας στον κυπριακό λαό την αμέριστη στήριξη και αλληλεγγύη του συνόλου των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων που εκπροσωπούνται στη Βουλή των Ελλήνων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων.

Σημείωσε ότι η Ελλάδα, ως η πρώτη χώρα που ανταποκρίθηκε στο αίτημα της Κυπριακής Δημοκρατίας, θέτει «ως προτεραιότητα την ασφάλεια της Μεγαλονήσου, συμβάλλοντας αποτρεπτικά με κάθε δυνατό τρόπο στην άμυνα της Κυπριακής Δημοκρατίας». Είπε, ακόμα, ότι «με την αποστολή των δύο σύγχρονων φρεγατών του πολεμικού μας ναυτικού, Κίμων και Ψαρά, και των τεσσάρων μαχητικών αεροσκαφών F-16 Viper, η χώρα μας έστειλε ηχηρό μήνυμα ενότητας και αλληλεγγύης».

Εξέφρασε, επίσης, τη θέση της Ελλάδας, σημειώνοντας ότι την έχει διατυπώσει και στο πλαίσιο του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, ότι υποστηρίζει «την αποκλιμάκωση των ενεργών συγκρούσεων και την επιστροφή της διπλωματίας, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με έμφαση στην ελευθερία και την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας».

Κλείνοντας, έστειλε το μήνυμα ότι η Κύπρος είναι μία χώρα ασφαλής, που μπορεί κανείς να επιλέξει ως προορισμό διακοπών. «Φεύγοντας αύριο από την Κύπρο, θα μεταφέρω στην Ελλάδα και μέσω της Ελλάδας παντού στους εταίρους μας στην Ευρώπη, ότι φεύγω από μια χώρα που την βρήκα το ίδιο ασφαλή με τους εταίρους μου που ήμουν εδώ», είπε, προσθέτοντας ότι την βρήκε «το ίδιο ειρηνική όπως τότε, το ίδιο ήρεμη όπως τότε, άρα το συμπέρασμα είναι μη φοβηθείτε και ελάτε να κάνετε τις διακοπές σας στην Κύπρο. Είναι μια χώρα ασφαλής». Τέλος, ευχήθηκε να έχει την ευκαιρία να επισκεφθεί την Κύπρο ενωμένη, ελεύθερη και χωρίς το στρατό κατοχής.

Η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ευχαρίστησε τον κ. Κακλαμάνη για την πρωτοβουλία του να επισκεφθεί την Κύπρο και για την έκφραση συμπαράστασης και στήριξης στην Κύπρο, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, λόγω της πολεμικής σύρραξης στην Μέση Ανατολή.

«Θα ήθελα, λοιπόν, στο πρόσωπο του κυρίου Κακλαμάνη να εκφράσω την βαθύτατη ευγνωμοσύνη μας προς την Ελλάδα για την άμεση ανταπόκριση της, για ενίσχυση της άμυνας, της ασφάλειας, μετά τα γεγονότα τα οποία συντελέστηκαν στις 2 Μάρτη», δήλωσε μετά τη συνάντησή τους η κ. Δημητρίου.

Σημείωσε, ακόμα, ότι η ανταπόκριση με τις ελληνικές φρεγάτες και τα μαχητικά αεροσκάφη, πέραν της γενικότερης ενίσχυσης της ασφάλειας της Κύπρου, έστειλε ηχηρό μήνυμα, «ότι η Κύπρος ως αναπόσπαστο κομμάτι του οικουμενικού ελληνισμού δεν κείται μακράν, αλλά πλησίον, και οι δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου είναι αδερφικοί και αδιάρρηκτοι».

«Το μήνυμα αυτό μας γέννησε όλους συγκίνηση και περηφάνεια και μας όπλισε με θάρρος απέναντι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές και κυρίως στο δύσβατο δρόμο που ακόμη διανύουμε και έχει να κάνει με την απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας μας», πρόσθεσε η κ. Δημητρίου, απευθυνόμενη προς τον κ. Κακλαμάνη.

Αναφερόμενη, ακολούθως, στη στήριξη από άλλες χώρες, είπε πως το μήνυμα είναι «ότι χρειαζόμαστε ένα ηχηρό μήνυμα ευρωπαϊκής αυτονομίας και ακλόνητης αλληλεγγύης με μια Ευρώπη που ακόμη περισσότερο χρειάζεται να ηγηθεί και να προπορευθεί απέναντι σε όλες αυτές τις προκλήσεις που καλούμαστε να διαχειριστούμε».

Εξάλλου, όπως είπε, «η Κύπρος είναι το παράθυρο της Ευρώπης προς την Μέση Ανατολή και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ». Άλλωστε, και κατά την υποδοχή του κ. Κακλαμάνη, η Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε πως «θέλουμε μια ισχυρότερη Ευρώπη, μια Ευρώπη που να βγαίνει μπροστά και να μην έπεται των εξελίξεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ