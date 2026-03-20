Η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται στον πόλεμο, ωστόσο βρίσκεται στην «καρδιά» των εξελίξεων λόγω γεωγραφίας και περιφερειακού ρόλου, δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε συνέντευξή του στο Bloomberg TV.

Όπως τόνισε, «είμαστε μέρος της περιοχής, αλλά δεν εμπλεκόμαστε σε καμία περίπτωση σε αυτή την κρίση», υπογραμμίζοντας ότι η χώρα «παραμένει ένας σταθερός, ασφαλής και πλήρως λειτουργικός κόμβος για επιχειρήσεις, επενδύσεις και τουρισμό».

Παράλληλα, επεσήμανε τη σημασία της κυπριακής οπτικής εντός ΕΕ: «Δεν γνωρίζουμε την περιοχή από βιβλία. Τη γνωρίζουμε λόγω γεωγραφίας και σχέσεων και αυτή την εμπειρία τη μεταφέρουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Για πρώτη φορά είδαμε έμπρακτη αλληλεγγύη από την ΕΕ»

Ο Πρόεδρος ανέδειξε την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την κρίση, σημειώνοντας ότι κράτη όπως Ελλάδα, Γαλλία, Ιταλία, Ολλανδία και Ισπανία ανταποκρίθηκαν άμεσα.

«Είδαμε για πρώτη φορά την αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πράξη… δοκιμάσαμε το Άρθρο 42.7 και το δοκιμάσαμε με επιτυχία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο η ρήτρα αμοιβαίας άμυνας.

Κάλεσμα για ευρωπαϊκή πρωτοβουλία και αποκλιμάκωση

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε σαφές μήνυμα για τον ρόλο της ΕΕ στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στα Στενά του Ορμούζ: «Οι χώρες της περιοχής αναμένουν πρωτοβουλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση… είναι η γειτονιά της ΕΕ».

Τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η αποκλιμάκωση: «Τώρα είναι η ώρα για ηγεσία και ενότητα… Χρειαζόμαστε μια κοινή πρωτοβουλία με την ΕΕ, τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής για να επιτευχθεί κατάπαυση του πυρός».

ΝΑΤΟ και ευρωπαϊκή άμυνα

Αναφερόμενος στην προοπτική ένταξης της Κύπρου στο ΝΑΤΟ, σημείωσε: «Αν ήταν δυνατόν να ενταχθούμε αύριο στο ΝΑΤΟ, είμαστε έτοιμοι να υποβάλουμε αίτηση. Δεν είναι εφικτό… και δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνο για να λάβουμε βέτο από την Τουρκία».

Παράλληλα, υποστήριξε την ενίσχυση της ευρωπαϊκής άμυνας: «Η ευρωπαϊκή ασφάλεια και άμυνα είναι εφικτή… και ενισχύει και το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, δεν είναι κάτι αντίθετο».

Βρετανικές βάσεις: «Να τεθούν όλα στο τραπέζι»

Ο Πρόεδρος αναφέρθηκε και στο ζήτημα των βρετανικών βάσεων, τονίζοντας ότι, παρά τις άριστες σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται ειλικρινής διάλογος:

«Το θέμα των βάσεων πρέπει να συζητηθεί… είναι κατάλοιπο της αποικιοκρατίας».

Υπογράμμισε ότι η Κύπρος δεν ήταν στόχος, αλλά: «Δεν θέλουμε η χώρα μας να αποτελεί στόχο»…



«Είχα ήδη μια συζήτηση με τον Πρωθυπουργό σχετικά με ορισμένες εξελίξεις που είδαμε και δεν μας άρεσαν ως προς τη διαχείριση αυτής της κρίσης. Και όταν τελειώσει, πρέπει να θέσουμε τα πάντα στο τραπέζι, να συζητήσουμε και να αποφασίσουμε από κοινού για το μέλλον των βάσεων.»

Οικονομία και ενέργεια: Προειδοποίηση για σοβαρές επιπτώσεις

Ο Πρόεδρος προειδοποίησε για τις συνέπειες της κρίσης: «Όλες οι χώρες θα επηρεαστούν αρνητικά αν συνεχιστεί η κατάσταση… οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές στην οικονομία, τον τουρισμό, το εμπόριο και την ενέργεια».

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τόνισε την ανάγκη στοχευμένων μέτρων:

«Τα μέτρα πρέπει να είναι στοχευμένα και προσωρινά… και όχι μόνο μέσω του ETS».

Αναφέρθηκε επίσης στο ενδεχόμενο πλαφόν στις τιμές φυσικού αερίου, σημειώνοντας ότι αποτελεί «μια επιλογή», αλλά απαιτείται προσαρμογή ανά χώρα.

Μήνυμα για ενότητα στην ΕΕ και στάση έναντι Ρωσίας

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης υπογράμμισε την ανάγκη κοινής ευρωπαϊκής γραμμής:

«Πρέπει να έχουμε κοινή προσέγγιση και κοινό μήνυμα προς τη Ρωσία… διαφορετικά πλήττεται η αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Παράλληλα, εξέφρασε διαφωνία με καθυστερήσεις σε ευρωπαϊκές αποφάσεις, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη διπλωματία».

Το μήνυμα της Λευκωσίας

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έστειλε μήνυμα συνεργασίας και αποκλιμάκωσης:

«Πρέπει να μετατρέψουμε αυτή την κρίση σε ευκαιρία… να δημιουργήσουμε μια συμμαχία πρόθυμων για να παρουσιάσουμε ένα σχέδιο και να πετύχουμε αποκλιμάκωση».