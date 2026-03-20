Το ΕΛΑΜ μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε την υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Θεοχάρους στην Επαρχία Πάφου για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές.



Αυτούσια η ανακοίνωση:



«Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Γιώργου Θεοχάρους στην Επαρχία Πάφου.



Στόχος του κ. Θεοχάρους, να προσφέρει ουσιαστικά, να στηρίξει την κοινωνία και να προασπίσει τα εθνικά μας δίκαια.



Βιογραφικό

Ο Γιώργος Θεοχάρους γεννήθηκε το 1982 και είναι πατέρας μίας κόρης. Εργάζεται στον Δήμο Ανατολικής Πάφου. Υπηρέτησε την θητεία του στην αεροπορία της Εθνικής Φρουράς.



Αποφάσισε να κατέλθει υποψήφιος με το ΕΛΑΜ γιατί θέλει να συμβάλει και να διαδώσει το κοινωνικό έργο του ΕΛΑΜ».



Διαβάστε επίσης: Υποψήφια βουλευτής Λεμεσού με το ΕΛΑΜ η Έφη Μεφέρη