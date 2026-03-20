Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας χαιρετίζει και συγχαίρει τον Δικηγορικό Σύλλογο Λευκωσίας για τη διοργάνωση της ημερίδας με θέμα «Μεταναστευτικό Ζήτημα και Δικαιοδοσία Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 19 Μαρτίου 2026 στο Εντευκτήριο του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας. Στο πλαίσιο της ημερίδας, ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης προέβη σε παρουσίαση με θέμα «Διεθνές και Κυπριακό Δίκαιο Μετανάστευσης».

Κατά την παρέμβασή του, ο Υφυπουργός επικεντρώθηκε στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται αναφορικά με τη διαχείριση του ασύλου και της μετανάστευσης, ενόψει τόσο της έναρξης εφαρμογής του νέου Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, στις 12 Ιουνίου 2026, όσο και της αναμενόμενης ψήφισης του νέου περί Προσφύγων Νόμου, ο οποίος βρίσκεται ενώπιον της Βουλής των Αντιπροσώπων. Στην τοποθέτησή του ανέδειξε, μεταξύ άλλων, τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που προωθούνται σε εθνικό επίπεδο, την εισαγωγή του ελέγχου διαλογής και της διαδικασίας ασύλου στα σύνορα, τη θέσπιση ανεξάρτητου εθνικού μηχανισμού παρακολούθησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων, καθώς και τις νέες παραμέτρους αλληλεγγύης και επιμερισμού ευθύνης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε επίσης στην ανάγκη έγκαιρης θεσμικής και επιχειρησιακής προσαρμογής της Κυπριακής Δημοκρατίας στις επικείμενες αλλαγές, καθώς και στη σημασία της ορθής εφαρμογής των νέων διαδικασιών. Ο Υφυπουργός τόνισε ότι το νέο Σύμφωνο αποσκοπεί, ανάμεσα σε άλλα, στην εφαρμογή αυστηρότερων ελέγχων στα σύνορα και την υιοθέτηση ταχύτερων διαδικασιών, πάντα με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Στην ημερίδα τοποθετήθηκε επίσης η Πρόεδρος του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας κα Μαργαρίτα Παπαντωνίου, η οποία παρουσίασε συναφή ζητήματα δικαιοδοσίας του Δικαστηρίου, με αναφορά σε σχετική νομολογία και στη σημασία της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας των αιτούντων άσυλο.

Η μεγάλη προσέλευση και το ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον των παρευρισκομένων επιβεβαίωσαν τη σημασία που έχουν τα ζητήματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας για τη νομική κοινότητα και τους επαγγελματίες του χώρου. Μετά το πέρας της παρέμβασής του, ο Υφυπουργός απάντησε σε ερωτήματα που υπέβαλαν δικηγόροι που συμμετείχαν στην ημερίδα, σε ένα κλίμα ουσιαστικής ανταλλαγής απόψεων και πρακτικού προβληματισμού. Απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια για να εξορθολογιστούν, απλοποιηθούν και ψηφιοποιηθούν διαδικασίες που αφορούν στη νόμιμη μετανάστευση, ούτως ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα τόσο οι πολίτες όσο και οι ανάγκες της οικονομίας. Παράλληλα, τόνισε ότι η Κυβέρνηση έχει βάλει φραγμούς στην ανεξέλεγκτη παράνομη μετανάστευση και δεν θα ανεχθεί την επανάληψη καταστάσεων ανομίας που είχαν παρατηρηθεί στο παρελθόν.

Το Υφυπουργείο Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας εκφράζει την ικανοποίησή του για το πνεύμα γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και υπογραμμίζει ότι η επικοινωνία και συνεργασία με τη νομική κοινότητα θα συνεχιστούν, στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας για την ομαλή και αποτελεσματική εφαρμογή του νέου ευρωπαϊκού και εθνικού πλαισίου.