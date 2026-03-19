Ομόφωνα η Ολομέλεια ενέκρινε πρόταση νόμου που κηρύχθηκε ως επείγουσα και τροποποιεί τη νομοθεσία που ισχύει για την εκλογή μελών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Ειδικότερα αφορά τις περιπτώσεις διεξαγωγής αναπληρωματικών εκλογών σε περίπτωση αποποίησης κοινοβουλευτικής έδρας ή κενωθείσας έδρας.

Με βάση την πρόταση αναθεωρείται η ισχύουσα διάταξη η οποία προβλέπει τη διενέργεια αναπληρωματικής εκλογής για την πλήρωση κενωθείσας βουλευτικής έδρας εντός προθεσμίας 45 ημερών, δεδομένου ότι σε εκλογικές διαδικασίες μεγάλης κλίμακας αυτό ενδέχεται να μην είναι εφικτό εντός της εν λόγω προθεσμίας.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εσωτερικών 'Αριστος Δαμιανού εξήγησε ότι δεν θα νομοθετήσουμε σήμερα για οποιαδήποτε παράταση θητείας.

Εξήγησε όμως ότι επειδή εκ των πραγμάτων οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονται κατά κανόνα περί τέλη Μαΐου και όποτε προκύπτει θέμα-και προέκυψε στο παρελθόν-σε περιπτώσεις είτε αποποίησης, είτε σύντομα κενωθείσας έδρας "για να αποφύγουμε την δέσμευση διεξαγωγής εκλογών εν μέσω καλοκαιριού, μέσα Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου το αργότερο, δίνουμε αυτή τη δυνατότητα στην εκτελεστική εξουσία".

Πρόκειται, είπε, για εισήγηση του ΥΠΕΣ και γίνεται καθαρά για πρακτικούς λόγους.



Πηγή: ΚΥΠΕ