Την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή του νομοσχεδίου που ρυθμίζει για πρώτη φορά στην Κύπρο τις υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, κάνοντας λόγο για «μια τομή ουσίας στο σύστημα υγείας της χώρας μας» και για ακόμη ένα βήμα στην αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες.

Σε γραπτή δήλωσή του για την έγκριση του νόμου, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι με τη νέα νομοθεσία διασφαλίζεται πλέον η παροχή ποιοτικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς φροντίδας προς ασθενείς με σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, καθώς και προς τις οικογένειές τους.

«Χαιρετίζω την ομόφωνη ψήφιση από τη Βουλή, του κυβερνητικού νομοσχεδίου που εισαγάγει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο στήριξης για ασθενείς με σοβαρές παθήσεις», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για «μια τομή ουσίας στο σύστημα υγείας της χώρας μας», καθώς, όπως είπε, διασφαλίζεται πλέον η παροχή ποιοτικής, ασφαλούς και αξιοπρεπούς φροντίδας προς τους ασθενείς που αντιμετωπίζουν σοβαρές και απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, αλλά και προς τις οικογένειές τους.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σημείωσε, ακόμη ότι η νομοθεσία υλοποιεί «μια ηθική και θεσμική υποχρέωση του κράτους» να διασφαλίσει την καθολική πρόσβαση των πολιτών σε υπηρεσίες με διεπιστημονική προσέγγιση και συνεχή στήριξη των ασθενών σε κάθε στάδιο της ασθένειάς τους.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Ανακουφιστικής Φροντίδας, το οποίο, όπως ανέφερε, θα διασφαλίζει την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, την επιστημονική επάρκεια και τον αποτελεσματικό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Παράλληλα, επεσήμανε ότι η συμμετοχή οργανωμένων ασθενών και εκπροσώπων σχετικών οργανισμών ενισχύει τη διαφάνεια, τη λογοδοσία και την ουσιαστική ανταπόκριση στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι «η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει έμπρακτα τη δέσμευση της Πολιτείας για ένα σύστημα υγείας πιο ανθρώπινο, πιο δίκαιο και πιο κοντά στον πολίτη», το οποίο, όπως είπε, «προσθέτει ποιότητα, αξιοπρέπεια και φροντίδα σε κάθε στιγμή».



Πηγή: ΚΥΠΕ