Η στοματική υγεία δεν περιορίζεται στα δόντια και τα ούλα, αλλά συνδέεται άμεσα με τη γενική υγεία, αναφέρει, σε ανακοίνωση του με την ευκαιρία της αυριανής Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας, το Υπουργείο Υγείας.

Σημειώνει ότι το φετινό μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας Στοματικής Υγείας είναι: «Στοματική Υγεία: Προτεραιότητα για όλους».

Επισημαίνει ότι η στοματική υγεία δεν περιορίζεται στα δόντια και τα ούλα, αλλά συνδέεται άμεσα με τη γενική υγεία, υπογραμμίζοντας ότι η φροντίδα του στόματος, από τη γέννηση έως την τρίτη ηλικία, είναι καθοριστική, καθώς πρώιμα συμπτώματα στη στοματική κοιλότητα μπορεί να σχετίζονται με συστηματικά νοσήματα, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και ορισμένες μορφές καρκίνου.

Αναφέρει, παράλληλα, ότι η σωστή στοματική υγιεινή συμβάλλει στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης άλλων νοσημάτων.

Το Υπουργείο Υγείας σημειώνει, επίσης, ότι με την ευκαιρία της ημέρας, οι Οδοντιατρικές Υπηρεσίες, διοργανώνουν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού, όπως δημοσιογραφική διάσκεψη, στις 12:00 αύριο Παρασκευή, στο Υπουργείο Υγείας, με χαιρετισμό του Υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη και βράβευση μαθητών του Δημοτικού Σχολείου Ριζοκαρπάσου και παρουσίαση του προγράμματος «Βουρτσίζω τα δόντια μου στο σχολείο».

Οι δράσεις περιλαμβάνουν, επίσης, επισκέψεις Κινητών Οδοντιατρικών Μονάδων σε δημοτικά σχολεία παγκύπρια κατά τον Μάρτιο 2026, στο πλαίσιο προγράμματος προληπτικής και θεραπευτικής φροντίδας, και ενημερωτική εκδήλωση για το κοινό την Κυριακή, 22 Μαρτίου 2026, 11:00-13:00, στο Mall of Cyprus, στη Λευκωσία, σε συνεργασία με τον Παγκύπριο Οδοντιατρικό Σύλλογο.

Παράλληλα, αναφέρει το Υπουργείο Υγείας, έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις, όπως οδοντιατρική εξέταση και αγωγή στοματικής υγείας μαθητών του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου, καθώς και εξέταση κοινού στη Λεμεσό, με τη χρήση Κινητής Οδοντιατρικής Μονάδας.

Σημειώνει πως η καλή στοματική υγεία αποτελεί βασικό στοιχείο της γενικής υγείας, και διασφαλίζεται με απλές καθημερινές συνήθειες, όπως βούρτσισμα δοντιών με φθοριούχα οδοντόκρεμα δύο φορές ημερησίως, τακτικές επισκέψεις στον οδοντίατρο, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό κατανάλωσης αλκοόλ, ισορροπημένη διατροφή με μειωμένη ζάχαρη.

«Οι πολίτες ενθαρρύνονται να αξιοποιούν τη δωρεάν ετήσια προληπτική οδοντιατρική επίσκεψη μέσω του ΓεΣΥ, καθώς και τις υπηρεσίες του δικτύου δημόσιων οδοντιατρείων σε όλη την Κύπρο. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών», καταλήγει το Υπουργείο Υγείας, στην ανακοίνωση του.



Διαβάστε επίσης: Βουλή: Ψήφισε ν/σ για την ανακουφιστική φροντίδα - Τι προβλέπει





Πηγή: ΚΥΠΕ