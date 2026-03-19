Τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση που είχαν το βράδυ της Τετάρτης, στις Βρυξέλλες ο ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Ανακοίνωση των Ηνωμένων Εθνών αναφέρει ότι «ο ΓΓ του διεθνούς οργανισμού Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε στις Βρυξέλλες με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας και ηγέτη της ελληνοκυπριακής κοινότητας Νίκο Χριστοδουλίδη».

«Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η πορεία των επόμενων βημάτων στο Κυπριακό, καθώς και η κατάσταση στη Mέση Ανατολή» προστίθεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ