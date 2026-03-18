Ολοκληρώθηκε την Τετάρτη στις Βρυξέλλες η τριμερής Κοινωνική Σύνοδος Κορυφής, με τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών θεσμών και των κοινωνικών εταίρων, στο πλαίσιο του διαλόγου για οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας της συνόδου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ανέφερε ότι η χώρα διαθέτει μακρά και πετυχημένη παράδοση στον κοινωνικό διάλογο, υπογραμμίζοντας πως μέσω της συνεργασίας με τους κοινωνικούς εταίρους ενισχύεται η ετοιμότητα για αντιμετώπιση προκλήσεων και αξιοποίηση ευκαιριών, για την επίτευξη κοινών στόχων.

Επισήμανε ότι υπάρχει κοινή προσέγγιση για την ανάγκη ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στους τομείς της ανάπτυξης και της καινοτομίας, ενώ παράλληλα τόνισε τη σημασία διατήρησης ισχυρών και ανθεκτικών συστημάτων κοινωνικής προστασίας, με στόχο τη διασφάλιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της σταθερότητας των κοινωνιών.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ενίσχυση του εργατικού δυναμικού με νέες δεξιότητες και δυνατότητες επανακατάρτισης, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανταπόκριση στις απαιτήσεις μίας εξελισσόμενης οικονομίας.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δήλωσε ότι κοινός στόχος είναι η οικοδόμηση μίας ανθεκτικής και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής οικονομίας, που θα προσφέρει ευημερία και ίσες ευκαιρίες σε όλους τους πολίτες.

Ως εκ τούτου, σημείωσε, μία εκ των βασικών προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, είναι η στήριξη των δεξιοτήτων, ιδίως για την ενίσχυση των νέων στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι προωθούνται οι διαπραγματεύσεις για το πακέτο πρακτικής άσκησης, με στόχο την ολοκλήρωση των συζητήσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την υιοθέτηση της σχετικής Οδηγίας εντός του τρέχοντος εξαμήνου.

Παράλληλα, αναφέρθηκε σε πρωτοβουλίες όπως η Εγγύηση για τη Νεολαία (Youth Guarantee) και η Σύσταση για το Ανθρώπινο Δυναμικό, στηρίζουν την επανακατάρτιση, για να μην μείνει κανείς πίσω στις διαδικασίες της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης.

Επιπρόσθετα, έκανε αναφορά στη συμφωνία για την αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σημειώνοντας ότι θα συμβάλει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη στήριξη των εργαζομένων απέναντι στις διεθνείς και τεχνολογικές εξελίξεις.

Καταληκτικά, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι από την έναρξη της Κυπριακής Προεδρίας καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες, με φιλοδοξία, με ρεαλισμό, προσήλωση και συμπεριληπτικότητα, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.

Επισήμανε ότι η Προεδρία θα εργαστεί μέχρι την τελευταία ημέρα για μία πιο αυτόνομη, πιο ανταγωνιστική και πιο ευημερούσα Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προστατεύει τις κοινές αξίες και δημιουργεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για όλους τους πολίτες της.

Αποκατάσταση ΑΤΑ και αυξήσεις κατώτατου μισθού

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, απάντησε σε ερωτήσεις που αφορούσαν την ανθεκτικότητα των κοινωνικών συστημάτων και τις μισθολογικές εξελίξεις τόσο στην Κύπρο όσο και σε επίπεδο ΕΕ.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των μισθών και του αυξημένου κόστους ζωής, σημείωσε ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους ενέργειας, προσθέτοντας ότι αναμένονται περαιτέρω διευκρινίσεις στο πλαίσιο των αυριανών διαβουλεύσεων.

Σε ό,τι αφορά την ανθεκτικότητα της κοινωνίας, ο Πρόεδρος υπογράμμισε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους έχει συμβάλει στην επίτευξη μετρήσιμων και ουσιαστικών αποτελεσμάτων.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ότι η Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ) έχει αποκατασταθεί στο 100%, από την ημέρα εκλογής του, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί δύο φορές τα τελευταία τρία χρόνια.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη φορολογική μεταρρύθμιση που τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2026, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη σχετική μεταρρύθμιση μετά από 23 χρόνια, με στόχο τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και τη βελτίωση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών.

Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της υπεύθυνης οικονομικής και δημοσιονομικής πολιτικής, υπενθυμίζοντας την κρίση στην Κύπρο το 2012 και το 2013, σημειώνοντας ότι η χώρα σήμερα καταγράφει έναν από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει σημαντικό δημοσιονομικό πλεόνασμα, ενώ το δημόσιο χρέος ανέρχεται κοντά στο 50% και καταγράφεται χαμηλός πληθωρισμός. Ο Πρόεδρος εξήγησε πως αυτά τα στοιχεία, δημιουργούν το απαραίτητο υπόβαθρο για επενδύσεις και τολμηρές κοινωνικές παρεμβάσεις.

Σημείωσε επίσης ότι η ανεργία στην Κύπρο, έχει μειωθεί σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, συγκρίσιμα με το 2008.

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι πρόκειται για την πρώτη ουσιαστική από το 1980, όπου στόχος είναι η ουσιαστική αύξηση των συντάξεων, ιδιαίτερα προς όφελος των χαμηλοσυνταξιούχων, αποδίδοντας δικαιοσύνη και ενισχύοντας την επάρκεια των συντάξεων και τη μείωση του κινδύνου φτώχειας.

Ο Πρόεδρος υπογράμμισε επίσης ότι εξετάζονται η αναθεώρηση της επενδυτικής πολιτικής του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου διακυβέρνησης των επενδύσεων, καθώς και η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα του συνταξιοδοτικού συστήματος, με σκοπό τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά του.

Επιπλέον, σημείωσε, έχει ξεκινήσει η κατάρτιση εθνικού σχεδίου δράσης για την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, με στόχο τον καθορισμό δίκαιων όρων εργασίας και την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατέληξε υπογραμμίζοντας ότι όλες οι ενέργειες της Κυπριακής Προεδρίας και οι ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, τη μείωση της γραφειοκρατίας και άλλες παρεμβάσεις, θα πρέπει να συνοδεύονται από αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις σε εθνικό επίπεδο, σημειώνοντας ότι η Κύπρος ακολουθεί ακριβώς αυτόν τον δρόμο.

Αντόνιο Κόστα: Επενδύσεις για μία δυναμική και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή οικονομία

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, ανέφερε ότι η σύνοδος αποτέλεσε ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής οικονομίας και τις πολιτικές που αφορούν πολίτες, εργαζομένους και επιχειρήσεις.

Όπως είπε, ο διάλογος επικεντρώθηκε στις επενδύσεις για μία δυναμική και υψηλής ποιότητας ευρωπαϊκή οικονομία, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Ο κ. Κόστα υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας και του κοινωνικού μοντέλου απέναντι σε κρίσεις και αυξημένη μεταβλητότητα, επισημαίνοντας τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρώπης σε τομείς όπως η ενέργεια, η ψηφιακή τεχνολογία, η άμυνα και η ασφάλεια.

Αναφερόμενος στις προτεραιότητες της Ένωσης, σημείωσε ότι μετά το 2025, το οποίο χαρακτήρισε ως έτος της ευρωπαϊκής άμυνας, το 2026 αναδεικνύεται ως έτος της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση των κοινών επενδύσεων και εργαλείων.

Παράλληλα, τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά πρέπει να συνδυάζεται με τη διατήρηση και βελτίωση των συνθηκών εργασίας, καθώς και με την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, των επιχειρήσεων και του περιβάλλοντος. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στην Ευρώπη και η δημιουργία περισσότερων ποιοτικών θέσεων με βιώσιμο τρόπο.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου επεσήμανε επίσης τον καθοριστικό ρόλο των κοινωνικών εταίρων στην επίτευξη των στόχων αυτών, σημειώνοντας ότι η συμβολή τους είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων και τη στήριξη της απασχόλησης.

Ανέφερε ότι η ατζέντα «Μία Ευρώπη, Μία Αγορά», η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί, στοχεύει στην ενίσχυση των θεμελίων του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, με έμφαση στους εργαζομένους, τη δίκαιη κατανομή της ευημερίας και τη μείωση του κόστους ζωής.

Έστερ Λιντς: Η σημασία της Διακήρυξης της Λευκωσίας

Στο πλαίσιο της συνέντευξης Τύπου, η Γενική Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας (ETUC), Έστερ Λιντς, αναφέρθηκε στη Διακήρυξη της Λευκωσίας, που υιοθετήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με τα συνδικάτα.

Η κ. Λιντς τόνισε ότι η Διακήρυξη αποτελεί κάλεσμα προς τους ηγέτες της Ευρώπης να λάβουν σοβαρά υπόψιν την κατάσταση στις θέσεις εργασίας, την παραγωγή, τις υπηρεσίες και το κόστος ζωής, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να δουν μέτρα που θα αντιμετωπίζουν πραγματικά τις τρέχουσες προκλήσεις.

Η Γενική Γραμματέας σημείωσε ότι στην τριμερή συμφωνήθηκε κοινή δήλωση με εργοδότες και συνδικάτα, στην οποία οι ευρωπαϊκοί κοινωνικοί εταίροι εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και τις αρνητικές της επιπτώσεις στην απασχόληση στην Ευρώπη.

Υπογράμμισε τον κρίσιμο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, τονίζοντας την ανάγκη ύπαρξης ενός αφιερωμένου κοινωνικού ταμείου για τη δίκαιη μετάβαση και τη βιομηχανική πολιτική.

Η κ. Λιντς αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της κρίσης του κόστους ζωής και σημείωσε ότι δεν θα πρέπει να λυθεί το πρόβλημα μέσω της αύξησης των επιτοκίων, καθώς κάτι τέτοιο δυσχεραίνει την κατάσταση για τους εργαζόμενους.

Αντίθετα, επισήμανε ότι πρέπει να εντοπιστούν οι πραγματικές αιτίες, όπως οι αυξήσεις στις τιμές της ενέργειας και να ληφθούν μέτρα, όπως το «πάγωμα» των περιθωρίων κέρδους σε κρίσιμες περιόδους.

Πηγή: ΚΥΠE