Ο Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας της ΕΟΚΑ 55- 59 και η ύψιστη θυσία των νεαρών ηρώων που έδωσαν τη ζωή τους για την ελευθερία της πατρίδας ζωντάνεψαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρωτοβουλία ανήκε στον Ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ, Μιχάλη Χατζηπαντέλας, ο οποίος επεδίωξε να αναδείξει τη θυσία των πρωτοπαλίκαρων, ως μέρος της ευρωπαϊκής ιστορικής συνείδησης.

« Έχουμε χρέος να κρατούμε αυτή την μνήμη ζωντανή. Ανάμεσα στις προτεραιότητες μου εδώ στις Βρυξέλλες είναι να αποτίνω φόρο τιμής στους λίγους αλλά διαλέκτους που στάθηκαν απέναντι σε μια ολόκληρη αυτοκρατορία».

Μέσα από το ντοκιμαντέρ «Η Κύπρος καλεί… Πέντε ψυχές για την Ελευθερία», ζωντάνεψαν οι μορφές του πρωτομάρτυρα Μόδεστος Παντελή και των αγωνιστών της Μάχης του Αχυρώνα του Λιοπετρίου.

«Ανδρέα Κάρυο, Χρίστο Σαμάρα, Φώτη Πίττα και Ηλία Παπακυριακού… οι ήρωες αυτοί μας υπενθυμίζουν τι σημαίνει θυσία για την πατρίδα», ανέφερε η Άντρη Μόδεστου Παρασκευά.

Ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέτου τόνισε πως «η μνήμη των ηρώων μας δεν επιτρέπει σιωπή και η γεωγραφία της πατρίδας μας δεν μας επιτρέπει εφησυχασμό».

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε το μήνυμα της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν ξεχνά την ιστορία της Κύπρου.

«'Η ιστορία της Κύπρου, ο αγώνας της, το θάρρος της, η θυσία της θα συνεχίσουν να αφηγούνται. 71 χρόνια αργότερα θυμόμαστε τα ονόματα που αντηχούν μέσα στις γενιές. Η ελευθερία δεν δίνεται απλώς, αλλά χτίζεται ανθρώπους που πιστεύουν ότι αξίζει τα πάντα».

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την απονομή τιμητικών πλακετών στις οικογένειες των ηρώων και αποτέλεσε μια ζωντανή υπενθύμιση ότι η θυσία των ηρώων της ΕΟΚΑ παραμένει φάρος έμπνευσης για την Κύπρο και την Ευρώπη.