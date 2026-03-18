Η σημαντικότητα της ενημέρωσης στα σχολεία για τις αρχές της κυβερνοασφάλειας και η ανάγκη θέσπισης εθνικής στρατηγικής για το εν λόγω ζήτημα, συζητήθηκε την Τετάρτη στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, έπειτα από εισήγηση της βουλευτή του ΔΗΣΥ Σάβιας Ορφανίδου.

Η κ. Ορφανίδου σημείωσε ότι η κυβερνοασφάλεια αποτελεί έναν από τους πιο βασικούς πυλώνες της ψηφιακής εποχής και συνδέεται άμεσα με την προστασία των πολιτών και ιδιαίτερα με την προστασία των νέων ανθρώπων.

«Γνωρίζουμε ότι η χρήση του διαδικτύου δυστυχώς ξεκινά από πάρα πολύ μικρή ηλικία. Για αυτό και υπάρχει επιτακτική η ανάγκη να ενισχύσουμε τη ψηφιακή παιδεία και την καλλιέργεια κουλτούρας και ασφάλειας των κυβερνοχώρων από τα πρώτα στάδια της εκπαίδευσης», ανέφερε η κ. Ορφανίδου.

Πρόσθεσε πως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα που δημιουργούνται από αυτό το ζήτημα, όπως είναι ο εθισμός των παιδιών στο διαδίκτυο, το bullying, η σεξουαλική παρενόχληση και η νεανική παραβατικότητα.

«Υπάρχει πρόταση νόμου της Φωτεινής Τσιρίδου για ένταξη μαθήματος συγκεκριμένου για τα θέματα κυβερνοασφάλειας και ασφαλής πλοήγησης στο διαδίκτυο στα σχολεία και σε αυτό θα επιμένουμε», κατέληξε η κ. Ορφανίδου.

Ο Γιώργος Χριστόπουλος από την Υποδιεύθυνση Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Αστυνομίας, σημείωσε πως «αν γίνεται μια καλή πρόληψη δεν θα έρχεται τίποτα κοντά μας. Η κύρια αρμοδιότητα μας είναι η διερεύνηση των ποινικών αδικημάτων. Συμμετέχουμε σε πολλές δράσεις για την πρόληψη. Κάνουμε διαλέξεις και βιωματικά εργαστήρια κάθε χρόνο».

Πρόσθεσε επίσης πως για το έτος 2025 έχουν γίνει 117 καταγγελίες στο τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος που αφορούν διερεύνηση ποινικών αδικημάτων για το cyber bullying.

«Θέλουμε να είμαστε μέρος αυτής της προσπάθειας για την κυβερνοασφάλεια. Πρέπει να ασχοληθούμε με τον τρόπο ενημέρωσης και εκπαίδευσης των νέων. Πρέπει αυτή η εκπαίδευση να είναι συνεχής και ολόχρονη», ήταν η τοποθέτηση του εκπροσώπου του Υφυπουργείου Έρευνας και Καινοτομίας.

Ο εκπρόσωπος της Ψηφιακής Αρχής Ασφάλειας Πολύκαρπος Περατικός ανέφερε πως γίνονται πάρα πολλά, ωστόσο, όπως είπε, στο θέμα της κυβερνοασφάλειας δεν είναι αρκετά. «Εάν η κυβερνοασφάλεια δεν ενταχθεί με κάποιο τρόπο στην ύλη των σχολείων, η αλλαγή της κουλτούρας είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει», σημείωσε.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας είπε ότι το θέμα της κυβερνοασφάλειας εντάσσεται σε ευρύτερες πολιτικές.

«Είναι ένα θέμα που μας απασχολήσει ιδιαίτερα και το έχουμε εντάξει σε μαθήματα. Στόχος του Υπουργείου είναι η υπεύθυνη χρήση της τεχνολογία και του διαδικτύου και η κριτική σκέψη των μαθητών», σημείωσε.

Η πρόεδρος της οργάνωσης Women4Cyber Cyprus σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει και πρόληψη και εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας.

«Στόχος μας είναι η ευαισθητοποίηση και η πληροφόρηση για οτιδήποτε έχει να κάνει με την ασφαλή χρήση του διαδικτύου. Κάθε χρόνο προσφέρουμε προγράμματα και σεμινάρια», ανέφερε εκπρόσωπος του Κυπριακού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

«Το πιο μεγάλο πρόβλημα είναι οι γονείς που δεν μπορούν να ελέγξουν τα παιδιά. Μέσω του διαδικτύου και των κινητών, ακόμα και στο δημοτικό έχουμε συμμορίες. Είναι απίστευτα τα πράγματα που συμβαίνουν», ανέφερε εκπρόσωπος της ΠΟΕΔ.

Πηγή: ΚΥΠΕ