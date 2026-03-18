Το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την τροποποίηση των κριτηρίων για αύξηση των δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, καθώς και η αύξηση του ύψους της φοιτητικής χορηγίας, συζητήθηκαν στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη. Τη διεύρυνση των οικογενειών με φοιτητές που θα τυγχάνουν στήριξης ζήτησαν βουλευτές. Ενώπιον της Επιτροπής τέθηκε και ο προϋπολογισμός του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) για το 2026, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ελλιπής και μη αναπτυξιακός.

Όπως ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση των δικαιούχων κρατικής φοιτητικής μέριμνας, με την άρση των εισοδηματικών κριτηρίων για τις οικογενειακές μονάδες πέραν των πέντε εξαρτώμενων παιδιών.

Προβλέπει επίσης την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά 10% για τις οικογενειακές μονάδες, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μέχρι 44 χιλιάδες ευρώ. Επιπρόσθετα, τα εισοδηματικά κριτήρια της κάθε κατηγορίας πάνε πάνω κατά 5 χιλιάδες.

Όσον αφορά την κατάργηση του Φορέα Κοινωνικής Στήριξης, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών ανέφερε ότι η Υπηρεσία χορηγιών θα λαμβάνει τις όποιες δωρεές δίνονται πλέον στο κράτος και θα τις αξιοποιεί, με βάση τους κανονισμούς.

«Τα ποσά που θα αξιοποιούνται από την Υπηρεσία χορηγιών θα είναι ίσα με τα ποσά που θα δεχόμαστε σαν δωρεές. Οι κανονισμοί δεν έχουν κατατεθεί ακόμη», σημείωσε.

Ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Πρόδρομος Αλαμπρίτης είπε πως το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης είναι ένα βήμα μπροστά, ωστόσο δεν ικανοποιεί τον ΔΗΣΥ. «Έπρεπε να ληφθούν περισσότερες κατηγορίες συμπολιτών μας υπόψιν για να απολαμβάνουν περισσότερες οικογένειες τη φοιτητική χορηγία», ανέφερε.

Σημείωσε πως από τον καιρό που έχει θεσπιστεί φοιτητική χορηγία υπάρχει αύξηση στο κόστος ζωής γύρω στο 23% με 24%. «Έπρεπε τουλάχιστον η επέκταση εισοδηματικών κριτηρίων να περιλάμβανε αυτό το ποσό» είπε.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες ανέφερε πως «έπρεπε να θεσπιστούν τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση και τις πρόνοιες που βάλαμε για την φορολογική μεταρρύθμιση.

«Έπρεπε επίσης να μπουν ειδικές πρόνοιες για τρίτεκνες οικογένειες καθώς και οικογένειες οι οποίες σπουδάζουν ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα παιδιά», κατέληξε ο κ. Αλαμπρίτης.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης είπε ότι το ΑΚΕΛ δεν μηδενίζει τις ρυθμίσεις που έχει κάνει η Κυβέρνηση σε σχέση με την φοιτητική χορηγία «αλλά δεν είναι ικανοποιητικές και πρόσθεσε ότι «ούτε δύο μήνες μετά τις εξαγγελίες του (ΠτΔ) κ. Χριστοδουλίδη για αύξηση του ποσού για την φοιτητική χορηγία από 48 στα 62 εκατομμύρια, σήμερα ακούσαμε άλλα πράγματα από την Κυβέρνηση».

Ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι ζήτησε και του δόθηκε αναλυτικά πώς κατανέμεται το ποσό των αλλαγών και πρόσθεσε ότι «με τις αλλαγές που κάνει η Κυβέρνηση, το μέγιστον κόστος θα είναι 11.200.000».

Ανέφερε ότι σε ερώτηση του ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήγγειλε 14 εκατομμύρια και διερωτώμενος που είναι τα άλλα 2,8 εκ. άκουσε «το πρωτοφανές, ότι κάποια λεφτά θα πάνε και σε οφειλές προηγούμενες που έχει το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) σε φοιτητές».

Πρόσθεσε ότι αυτό είναι «ένα εντελώς διαφορετικό κεφάλαιο» και «αν το ΙΚΥ χρωστά σχεδόν 3 εκατομμύρια, πρόκειται περί σκανδάλου».

«Δεν μπορεί να είναι η αύξηση μόνον αυτά τα 15 ευρώ το μήνα για τους φοιτητές, ιδιαίτερα εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη και τα εισοδήματα των γονιών τους είναι κάτω από τις 44.000 ευρώ», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Χριστοφίδης είπε ότι «έπρεπε να υπάρξει πιο γενναιόδωρη διεύρυνση των κριτηρίων και έπρεπε να υπάρξουν και ειδικές διευθετήσεις για τους πολύτεκνους».

«Όλα αυτά μπορούν να επιτευχθούν εάν δοθεί ολόκληρο το ποσό που έχει εξαγγείλει και για τον οποίο έχει δεσμευτεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας απέναντι στους φοιτητές και στις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ είπε ότι έχουν ζητήσει ακόμα μια συνεδρία της Επιτροπής η οποία να γίνει στην παρουσία του Υπουργού Οικονομικών και στην οποία «θα πρέπει να καλεστούν και οι κοινωνικοί εταίροι οι οποίοι δεν ήταν σήμερα παρόντες».

Ανέφερε επίσης ότι τα κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης, τα οποία βοηθούν χιλιάδες παιδιά που δεν μπορούν να πληρώνουν παράνομα φροντιστήρια 50 ευρώ το μάθημα είναι μια «αποτελεσματική διέξοδος».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης ανέφερε ότι το νομοσχέδιο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση όμως «συνεχίζει να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πολύτεκνων οικογενειών που έχουν φοιτητές», όπως σημείωσε.

«Οι πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να στηρίζονται με τα τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και τα πέντε εξαρτώμενα παιδιά, οι φοιτητές τους, είναι τεράστιες οι ανάγκες. Στο νομοσχέδιο υπάρχει μόνο για τα πέντε παιδιά», είπε.

Όσον αφορά το θέμα του δημογραφικού, ο κ. Τρυφωνίδης ανέφερε ότι η Τουρκία «κάθεται επαναπαυμένη» και παρακολουθεί εμάς να μην έχουμε μια ολιστική στρατηγική για το θέμα.

«Ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να αναδείξει το δημογραφικό ως ένα ευρωπαϊκό θέμα ούτως ώστε να παρθούν αποφάσεις όπως στην άμυνα και να αντλήσουμε μεγάλα κονδύλια με χαμηλότοκα δάνεια από την ΕΕ», συμπλήρωσε ο κ. Τρυφωνίδης.

Ο βουλευτής του ΕΛΑΜ Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε πως υπάρχουν κάποια πολύ συγκεκριμένα σημεία και στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στην περαιτέρω αύξηση των δικαιούχων. «Δεν θα έχουν οποιοδήποτε μεγάλο κόστος βάσει των στοιχείων που μας έχουν κατατεθεί», σημείωσε.

«Το νομοσχέδιο καταγράφει μόνο 5 εξαρτώμενα τέκνα και άνω δεν θα δεν θα χρειάζονται εισοδηματικά κριτήρια και περιουσιακά στοιχεία. Αυτό θεωρούμε ότι είναι μία στρέβλωση», υπογράμμισε.

Για το θέμα του δημογραφικού ανέφερε ότι στην επαρχία Πάφου έχουν εγγραφεί 17 νέες πολύτεκνες οικογένειες, εκ των οποίων οι 2 είναι από Κύπριους γονείς, ενώ οι άλλες 15 από ξένους γονείς. «Ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του για το πολύ μεγάλο πρόβλημα του δημογραφικού», κατέληξε.

Εκ μέρους της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ) ο Κωνσταντίνος Καρσεράς είπε σε σχέση με το θέμα της κρατικής φοιτητικής μέριμνας ότι το Υπουργείο δεν έχει προβεί για τις τροποποιήσεις σε διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς φορείς, καθώς και με την Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων.

Ανέφερε ότι «κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση οι τροποποιήσεις», αλλά «υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα τα οποία πρέπει να προστεθούν», ούτως ώστε να διευρύνουν περισσότερο τα εισοδηματικά κριτήρια.

Είπε ότι δεν υπάρχει αναφορά όσον αφορά τα περιουσιακά στοιχεία και πρόσθεσε ότι μία από τις εισηγήσεις της Ομοσπονδίας είναι η κατάργηση της πρώτης κατοικίας από το όριο του 1.200.000.

Επίσης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε διεύρυνση στα κριτήρια όσον αφορά τα φοιτητικά επιδόματα, τα επιδόματα σίτισης, στέγασης και αεροπορικών εισιτηρίων, καθώς και για το επίδομα πρωτοετή φοιτητή, το οποίο να δίνεται από την έναρξη των σπουδών.

Αναφορικά με τις πολύτεκνες οικογένειες, ο κ. Καρσεράς είπε ότι με την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων δεν αναφέρεται η κατάργηση των περιουσιακών στοιχείων, ενώ σε σχέση με τα εξαρτώμενα τέκνα είπε ότι θα πρέπει να αφαιρεθεί και να αναφέρεται μόνο στα τέκνα της οικογένειας.

Εκπρόσωπος της Οργάνωσης Πολυτέκνων ανέφερε ότι απαίτησή τους είναι να υπάρξει άρση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων από τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και πάνω και όχι από πέντε παιδιά και πάνω, όπως προνοεί το νομοσχέδιο.

«Ελλιπής» ο προϋπολογισμός ΑΠΚΥ

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίας της Επιτροπής Παιδείας της Τετάρτης ήταν και η συζήτηση του προϋπολογισμού του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2026, ο οποίος χαρακτηρίστηκε ελλιπής και μη αναπτυξιακός.

«Ο προϋπολογισμός απλώς διατηρεί το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο στον αναπνευστήρα. Ο λόγος που συμφωνήσαμε στην κατάθεση του προϋπολογισμού είναι για να μπορέσουμε να λειτουργούμε», σημείωσε ο Πρύτανης του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Σταύρος Σταύρου.

«Έχουμε λάβει διαβεβαιώσεις από την Υπουργό Παιδείας ότι ο προϋπολογισμός των ετών 2027 και 2028 θα επανεξεταστεί. Έχουμε παγώσει την πλήρωση νέων ακαδημαϊκών θέσεων. Είμαστε το μόνο πανεπιστήμιο που κοστολογούμε τα προγράμματά μας», συμπλήρωσε ο κ. Σταύρου.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Χρίστος Χριστοφίδης σημείωσε πως «η παντελής έλλειψη στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας οδηγήσει σε αυτά τα τρομερά αδιέξοδα που έχουμε σήμερα μπροστά μας».

«Είμαστε σε ένα καράβι και σεργιανίζουμε όπου πάει ο άνεμος. Το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο αποτελεί το αποπαίδι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα μάτια των κυβερνώντων», συμπλήρωσε.

Στην τοποθέτησή του ο βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας είπε πως «είναι ντροπή να αφήνουμε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο καθηλωμένο χωρίς αναπτυξιακό προϋπολογισμό. Είναι απαράδεκτο».

«Το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Οικονομικών κρατούν καθηλωμένο τον όποιο αναπτυξιακό σχεδιασμό προτείνεται τόσο για θέματα που αφορούν μέχρι και τη δημόσια ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και θέματα τα οποία αφορούν την ακαδημαϊκή εξέλιξη του πανεπιστημίου», συμπλήρωσε.

«Προτείνουμε να γίνεται αναλογική ισομερής κατανομή των πόρων για την ανάπτυξη των δημοσίων πανεπιστημίων, έτσι ώστε αναλογικά και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να έχει το δικό του μερίδιο στην ανάπτυξή του», κατέληξε.

«Όταν έχεις έναν Πρύτανη να κάνει τη δραματική ομολογία ότι είναι στον αναπνευστήρα το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, εάν αυτό ευχαριστεί την πολιτεία και το Υπουργείο Παιδείας, είμαστε τραγικοί όλοι», σημείωσε ο Αλέκος Τρυφωνίδης.

«Πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλα τα πανεπιστήμια», πρόσθεσε ο βουλευτής της ΔΗΠΑ.

«Το Υπουργείο Παιδείας στηρίζει το ανοιχτό πανεπιστήμιο και αναγνωρίζουμε τις ανάγκες που προκύπτουν», ανέφερε η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.

Πηγή: ΚΥΠΕ