Ο πολιτικός αναλυτής Νάσιος Ορεινός φιλοξενήθηκε στο δελτίο ειδήσεων «Τομές Στα Γεγονότα» του Σίγμα και ανέλυσε τα βασικά συμπεράσματα της συγκριτικής πρόθεσης ψήφου, σκιαγραφώντας ένα ρευστό και πολυπαραγοντικό πολιτικό τοπίο ενόψει εκλογών.

Σταθεροποίηση εκλογικού σώματος με υψηλή βεβαιότητα

Όπως επεσήμανε, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των μετρήσεων είναι η σχετική σταθερότητα του εκλογικού σώματος. Οι περισσότεροι ψηφοφόροι που τοποθετούνται δηλώνουν υψηλή βεβαιότητα για την επιλογή τους, γεγονός που καθιστά δύσκολες τις μετακινήσεις.

Ακόμη και στις περιπτώσεις διαρροών από κόμμα σε κόμμα, καταγράφεται επίσης υψηλή βεβαιότητα, κάτι που σημαίνει ότι η επιστροφή αυτών των ψηφοφόρων θεωρείται περιορισμένη.

Τέσσερις διακριτές ομάδες κομμάτων

Η ανάλυση της πρόθεσης ψήφου δείχνει τη διαμόρφωση τεσσάρων βασικών «ταχυτήτων», όπως είπε.

Κατά τον Ορεινό, αυτές είναι τα δύο μεγάλα κόμματα που πρωταγωνιστούν, μια μεσαία ομάδα τεσσάρων κομμάτων, τέσσερα μικρότερα κόμματα που δίνουν μάχη για είσοδο στη Βουλή, ένα σημαντικό ποσοστό αναποφάσιστων, αλλά και όσων δεν απαντούν.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο περίπου 20% που είτε δεν έχει αποφασίσει είτε αποφεύγει να απαντήσει, καθώς η τελική του στάση ενδέχεται να κρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα.





Αναποφάσιστοι και «κρυφή ψήφος»

Ο Ορεινός υπογράμμισε ότι πλέον δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη η «επιστροφή» των αναποφάσιστων στα παραδοσιακά κόμματα. Αντίθετα, όπως έδειξε και η εμπειρία των ευρωεκλογών, σημαντικό μέρος τους κατευθύνθηκε σε εναλλακτικές επιλογές.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην κατηγορία «δεν απαντώ», την οποία χαρακτήρισε ως ένδειξη απόκρυψης. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, ένα μεγάλο μέρος αυτής της «κρυφής ψήφου» ενδέχεται να κατευθυνθεί προς πρόσωπα και επιλογές εκτός του παραδοσιακού πολιτικού συστήματος, κάτι που μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες ακόμη και για την τρίτη θέση.

Οριακή μάχη για τα μικρά κόμματα

Σε ό,τι αφορά τα κόμματα που βρίσκονται χαμηλότερα στις μετρήσεις, ο αναλυτής εκτίμησε ότι η μάχη για είσοδο στη Βουλή θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οριακή.

Δεν παρατηρούνται, όπως είπε, υψηλά ποσοστά που να εξασφαλίζουν άνετη είσοδο, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα για τη σύνθεση του κοινοβουλίου.

Ανοιχτές αναμετρήσεις σε όλα τα επίπεδα

Το πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα, με ανοιχτές μάχες. Δηλαδή, για την πρώτη θέση, για την τρίτη έως και την έκτη θέση, αλλά και για την είσοδο ή μη μικρότερων κομμάτων, όπως είπε ο ίδιος

Ο Ορεινός εκτίμησε ότι η τελική κατάταξη ενδέχεται να κριθεί ακόμη και την ημέρα των εκλογών.

Καθοριστικός ο ρόλος του συναισθήματος

Καταλυτικό παράγοντα χαρακτήρισε το συναίσθημα των ψηφοφόρων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, περίπου το 80% διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα, όπως απογοήτευση και οργή.

Όπως εξήγησε, αυτά τα συναισθήματα μπορούν να οδηγήσουν είτε σε αποχή είτε σε ψήφο διαμαρτυρίας, επηρεάζοντας σημαντικά τις τελικές επιλογές.

Πιθανές ανατροπές μέχρι την κάλπη

Κλείνοντας, ο Νάσιος Ορεινός τόνισε ότι το πολιτικό σκηνικό παραμένει ανοιχτό και δυναμικό, με πιθανές αναδιαμορφώσεις τόσο στο κέντρο όσο και συνολικά στο κομματικό σύστημα.

«Μέχρι την ημέρα των εκλογών, πολλά θα παραμείνουν ανοιχτά», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι η τελική εικόνα θα εξαρτηθεί από συνδυασμό παραγόντων — με κυριότερους τη στάση των αναποφάσιστων και τη δύναμη του συναισθήματος.



