Την αμέριστη αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο και την Ουκρανία εξέφρασαν οι συμμετέχοντες στη διακοινοβουλευτική τηλεδιάσκεψη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των Κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ (COSAC) που διοργάνωσε η Βουλή των Αντιπροσώπων, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διάστασης της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής.

Όπως αναφέρεται, ολοκληρώθηκαν χθες, Δευτέρα, οι εργασίες της διακοινοβουλευτικής τηλεδιάσκεψης της COSAC, στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπείες των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των κοινοβουλίων των κρατών μελών της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, συμμετείχαν αντιπροσωπείες κοινοβουλίων υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών και τρίτων χωρών ως παρατηρητές, προστίθεται.

Σημειώνεται ότι προηγήθηκε τηλεδιάσκεψη της Προεδρικής Τρόικα με τη συμμετοχή κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών από τα κοινοβούλια της Δανίας, της Κύπρου και της Ιρλανδίας, καθώς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων Χάρης Γεωργιάδης. Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Γεωργιάδης επισήμανε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αναδεικνύουν την επιτακτική ανάγκη για μία ισχυρότερη, συνεκτική και στρατηγικά αυτόνομη ΕΕ, ικανή να διασφαλίζει την ασφάλεια και να ενεργεί αποτελεσματικά στη διεθνή σκηνή.

Στον χαιρετισμό της η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Αννίτα Δημητρίου τόνισε τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου ως πυλώνα σταθερότητας σε μια ασταθή περιοχή, αναφέρεται.

Ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας δρ Νικόλας Α. Ιωαννίδης παρουσίασε την πρόοδο στην πορεία υλοποίησης των πέντε πυλώνων προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της τηλεδιάσκεψης, αναφέρεται, πραγματοποιήθηκε συζήτηση για την Ουκρανία και την ευρωπαϊκή ασφάλεια με κύριους ομιλητές την Πρόεδρο της Επιτροπής για την Ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ του Κοινοβουλίου της Ουκρανίας Ivanna Klympush-Tsintsadze και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων (AFCO) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Charles Goerens. «Κατά τη διάρκεια της συζήτησης οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις για τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, τις επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, καθώς και τον ρόλο της ΕΕ και των κρατών μελών της Ένωσης στην πολυεπίπεδη στήριξη της χώρας και στη διατήρηση της ασφάλειας, της σταθερότητας και της ειρήνης», προστίθεται.

Ακολούθησε συζήτηση με θέμα την ΕΕ και την κρίση στη Μέση Ανατολή με κύριο ομιλητή τον Αντιπρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων Δημήτρη Καιρίδη.

Σημειώνεται ότι σε παρέμβασή του το μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής στην COSAC Μαρίνα Νικολάου «επισήμανε ότι η κλιμάκωση της σύρραξης στη Μέση Ανατολή μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, αλλά και τα κτυπήματα του Ιράν σε χώρες του Περσικού Κόλπου δημιουργεί σοβαρούς κινδύνους για όλους τους λαούς της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου». «Τόνισε ότι η μόνη οδός για σταθερότητα είναι ο άμεσος τερματισμός των εχθροπραξιών, η επιστροφή στη διπλωματία και ο πλήρης σεβασμός στο διεθνές δίκαιο», προστίθεται. Η κ. Νικολάου, αναφέρεται, «υπογράμμισε ότι η ΕΕ δεν πρέπει να εφαρμόζει την πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», αλλά να αναλάβει ενεργό ρόλο υπέρ της ειρήνης, της αποκλιμάκωσης της κρίσης και της τήρησης του διεθνούς δικαίου».

Οι εργασίες της τηλεδιάσκεψης ολοκληρώθηκαν με την ομιλία της Επιτρόπου της ΕΕ για τη Μεσόγειο Dubravka Šuica με θέμα «ΕΕ και Μεσόγειος: Προς μία ισχυρότερη ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση». Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων με τους συμμετέχοντες, κατά τη διάρκεια της οποίας η Επίτροπος απάντησε σε ερωτήματα και τοποθετήσεις των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπειών, αναφέρεται.

Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης οι συμμετέχοντες εξέφρασαν την αμέριστη αλληλεγγύη τους προς την Κύπρο και την Ουκρανία και είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για κρίσιμα ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος που αφορούν το μέλλον της ΕΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στις προκλήσεις ασφάλειας υπό το φως του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία και της εντεινόμενης κρίσης στη Μέση Ανατολή, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ