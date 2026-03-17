Τη διαφωνία τους με την αναπομπή του νόμου για τον προϋπολογισμό του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών εξέφρασαν Βουλευτές σήμερα, αν και εκαναν αναφορά στα στενά χρονικά περιθώρια που έχουν λόγω της αναμενόμενης αυτοδιάλυσης της Βουλής πριν τις Βουλευτικές του Μαΐου.

Η αναπομπή του νόμου για τον προϋπολογισμό του Φορέα, σε σχέση ειδικότερα με την τροπολογία την οποία ψήφισε η Βουλή απασχόλησε την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων κατά τη σημερινή της συνεδρία. Σημειώνεται ότι η τροπολογία της Βουλής αφορά την αξιοποίηση του μη διανεμηθέντος ποσού από το συνολικό κονδύλι του τέλους της μεταβίβασης του 0,4% προς όφελος των προσφύγων.

Κατά την σημερινή συζήτηση, εκφράστηκε το σκεπτικό τόσο του Υπουργείου Οικονομικών όσο και της Νομικής Υπηρεσίας σε σχέση με την αναπομπή του νόμου με τους Βουλευτές να επαναλαμβάνουν την ανάγκη αξιοποίησης του ποσού χωρίς να αποκλείεται να επανέλθουν με συγκεκριμένη πρόταση νόμου.

Τοποθετούμενος κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής εκ μέρους του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μάριος Χατζηδαμιανού εξέφρασε διαφωνία με την πρόταση νόμου της Βουλής, με το σκεπτικό ότι υπάρχει ξεχωριστός πίνακας που αφορά το θέμα της κρίσης όπως το ζήτησε η Βουλή. Σημείωσε ότι θεωρεί ότι καλύπτεται η συγκεκριμένη ανάγκη μέσα από τον προϋπολογισμό και δεν χρειάζεται να γίνει πρόσθετη ενίσχυση του συγκεκριμένου ταμείου.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας ανέφερε ότι με βάση την αρχή διάκρισης εξουσιών η Βουλή έχει επέμβει σε θέματα που έχει αρμοδιότητα η εκτελεστική εξουσία, προσθέτοντας ότι εντοπίζει παραβίαση του άρθρου 61 και ότι η Βουλή δεν δύναται να ψηφίζει τη μεταβολή σκοπού για τις δαπάνες του κράτους. Επικαλέστηκε πανομοιότυπες νομοθεσίες που είχαν κατατεθεί στο παρελθόν για τις οποίες έγινε αναπομπή τις οποίες αποδέχτηκε η Βουλή. Σημείωσε ότι από νομικής άποψης ο υπό αναπομπή νόμος παραβιάζει άρθρα του συντάγματος. και κάλεσε τη Βουλή να προβληματιστεί σοβαρά για την παρούσα πρόταση νόμου.

Από πλευράς του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών αναφέρθηκε ότι από την 1η Μαρτίου ο οργανισμός δεν μπορεί να προχωρήσει σε δαπάνες λόγω της εκκρεμότητας στον προϋπολογισμό αναφέροντας ότι ο κόσμος πιέζει για τις χορηγίες του και έκανε έκκληση όπως δοθούν λύσεις.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων και βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος ανέφερε ότι σύμφωνα με τις γνωματεύσεις των νομικών τους ο νόμος δεν αυξάνει τον προϋπολογισμό.

Την ίδια άποψη εξέφρασε από πλευράς του ΔΗΚΟ, ο Βουλευτής Ζαχαρίας Κουλίας αναφέροντας ότι πρόκειται για ποσά τα οποία έχουν εγκριθεί, ζητώντας το περίσσευμα του κονδυλίου να αξιοποιείται για τις ανάγκες του συγκεκριμένου ταμείου.

Σε ερώτηση προς τον φορέα ανέφερε ότι στην σελίδα κατέβηκαν τα σχέδια του φορέα και η απάντηση ήταν ότι αναστέλλεται η έκδοση. Ο εκπρόσωπος του φορέα ανέφερε ότι θα εξετάσει το ζήτημα.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι «δεν μπορεί δηλαδή η κυβέρνηση να έρχεται να φορτώνει εκατομμύρια των προϋπολογισμό του φορέα, εκατό εκατομμύρια, να λέει ότι αυτά τα λεφτά τα διαθέτω για τους πρόσφυγες, να μην καταφέρνουν να απορροφούν το κονδύλι και 30 περίπου εκατομμύρια, 25-20 να επιστρέφουν πίσω στο Υπουργείο Οικονομικών και πάνω στην πλάτη μας να κάνουν αποθεματικά».

Πρόκειται για 240 εκατ. ευρώ τα τελευταία έξι χρόνια, όπως ανέφερε.

Σημείωσε επίσης ότι «το πρόβλημα μας είναι ότι δεν έχει ψηφιστεί ο προϋπολογισμός του Φορέα. Εάν δεν περάσει στην επόμενη συνεδρία και το στείλουμε στο Ανώτατο που είμαι σίγουρος και να κερδίσουμε στο Ανώτατο θα παραμείνει ο κόσμος απλήρωτος μέχρι το Σεπτέμβρη όταν θα έρθει η νέα Βουλή. Και αυτό είναι κάτι το οποίο με υπευθυνότητα εμείς θα συνυπολογίσουμε στην κοινοβουλευτική μας ομάδα για να πάρουμε τη θέση την οποία πρέπει να πάρουμε».

Πρόσθεσε ότι το πρόβλημα δεν είναι τα στεγαστικά αλλά τα φοιτητικά δάνεια με τους φοιτητές να χρειάζονται άμεσα τα λεφτά για να μπορέσουν να δώσουν προκαταβολές, να κλείσουν διαμερίσματα, να νοικιάσουν έπιπλα, να μπορέσουν να κάνουν τα πρώτα έξοδα για την έναρξη των σπουδών τους.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ ανέφερε ότι η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων βρίσκεται στην ουσία σε ασφυκτικά περιθώρια, γιατί ο Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών δεν έχει προϋπολογισμό από την 1η Μαρτίου του 2026 σε συνδυασμό με την λήξη της περιόδου της παρούσας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων σε λίγες ημέρες.

Σημείωσε ότι «αν διδόταν περισσότερος χρόνος, θα μπορούσε να υπάρχει μια περαιτέρω διαβούλευση με την επιτροπή για να εξευρεθούν τρόποι αξιοποίησης του συγκεκριμένου κονδυλίου προς όφελος των προσφύγων, αποφεύγοντας τα οποιαδήποτε προβλήματα αντισυνταγματικότητας».

Αύξηση ενοικίων στη βιοτεχνική Πάνω Πολεμιδιών

Η Επιτροπή συζήτησε επίσης τα προβλήματα αύξησης ενοικίων που παρατηρούνται στη βιοτεχνική περιοχή Πάνω Πολεμιδιών. Κατά την συζήτηση εντοπίστηκαν κενά σε ζητήματα ασφάλειας, διεξόδων σε περίπτωση πυρκαγιάς και απουσίας σωστού οδικού δικτύου. Η Επιτροπή αποφάσισε την αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας να παγώσει η διαδικασία για τα ενοίκια μέχρι να ληφθούν αποφάσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Σε δηλώσεις μετά την επιτροπή η Βουλευτής ΔΗΣΥ Ρίτα Θεοδώρου Σούπερμαν ανέφερε ότι «για χρόνια το κράτος δεν εισέπραττε, δεν ρύθμιζε και δεν προειδοποιούσε. Σήμερα έρχεται να φορτώσει τους επαγγελματίες πρόσφυγες με συσσωρευμένα χρέη και να τους στερήσει την ανανέωση των συμβάσεων τους».

Ανέφερε ότι «αυτό δεν είναι πολιτική διαχείρισης». Είναι, σημείωσε, «μετακύλιση της ευθύνης και τιμωρία της παραγωγικής οικονομίας».

Σύμφωνα με την κ. Σούπερμαν, «απαιτείται άμεσα δίκαιη ρύθμιση των οφειλών, σταθερό και διαφανές πλαίσιο στα ενοίκια, στήριξη των επιχειρήσεων που κρατούν την οικονομία».

Από την πλευρά του ο κ. Πενηνταέξ σε δηλώσεις του για το θέμα ανέφερε ότι υπάρχουν προειδοποιήσεις από την Πυροσβεστική και τίθενται θέματα ασφάλειας και στα οποία εμπλέκονται το Υπουργείο Εσωτερικών, ο ΕΟΑ και η Πυροσβεστική.

«Καλούμε το Υπουργείο Εσωτερικών για επίλυση των προβλημάτων όσο το δυνατόν το συντομότερο στη συγκεκριμένη περιοχή, προτού συμβεί οποιαδήποτε συμφορά που θα την πληρώσουν βέβαια οι πρόσφυγες της περιοχής», σημείωσε.

Επίδομα 7 ευρώ σε αιχμαλώτους πολέμου

Την Επιτροπή απασχόλησαν επίσης και τα αιτήματα των Συνδέσμων Αιχμαλώτων, Παθόντων και του Σωματείου Πολεμιστών Εθνικής Φρουράς 1974. Κατά την διάρκεια της συζήτησης μέλη των συνδέσμων αναφέρθηκαν στα προβλήματα που καλούνται να διαχειριστούν μετά το 1974 αναδεικνύοντας την απουσία στήριξης από πλευράς Πολιτείας. Μάλιστα έκαναν λόγο για επιδόματα που κυμαίνονται από 7-70 ευρώ αναλόγως εισοδηματικών κριτηρίων.

Ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Πολεμιστών Εθνικής Φρουράς 1974 Αλκιβιάδης Θεωρή στάθηκε στα τέσσερα βασικά ζητήματα που απασχολούν τα Σωματεία αναδεικνύοντας σημαντικά προβλήματα που παραμένουν άλυτα. Όπως είπε, πρώτο αίτημα είναι η καθιέρωση διπλώματος πολεμιστή, ως συμβολική αλλά και ουσιαστική αναγνώριση της προσφοράς τους.

Παράλληλα, πρόσθεσε, «ζητείται απαλλαγή από οικονομικές υποχρεώσεις στο ΓεΣΥ, ιδιαίτερα για όσους αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα που δεν έχουν επίσημα αναγνωριστεί. Ένα ακόμη ζήτημα αφορά το πέναλτι 12% στις συντάξεις, το οποίο επηρεάζει άδικα συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες».

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δίκαιο και ενιαίο επίδομα πολεμιστή, χωρίς ανισότητες. «Η πολιτεία οφείλει να αντιμετωπίσει με σεβασμό και δικαιοσύνη τους πολεμιστές του 1974, αναγνωρίζοντας έμπρακτα τη θυσία τους και δίνοντας άμεσες λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους», είπε.

Η κ. Σούπερμαν τόνισε ότι, η πολιτεία οφείλει να περάσει από τη λογική διαχείρισης στη λογική της ευθύνης.

«Η παροχή του τιμητικού επιδόματος, η απονομή αναμνηστικών μεταλλίων και τα ζητήματα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης θα έπρεπε να ήταν κυβερνητική πρωτοβουλία και όχι αίτημα των ανθρώπων που κράτησαν τη Δημοκρατία ζωντανή. Είναι ντροπή η προσφορά να υπολογίζεται με βάση το ύψος των Κοινωνικών Ασφαλίσεων που πληρώνει κάποιος ή από το ύψος του εισοδήματος του», είπε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ Γιώργος Πενηνταέξ χαρακτήρισε το τιμητικό επίδομα που δίδεται μεταξύ επτά ευρώ και εβδομήντα ευρώ το μήνα ως «προσβλητικό» τονίζοντας ότι δεν πρέπει να συσχετίζεται με το ύψος της σύνταξης. «Προσωπικά εγώ ως ανάπηρος πολέμου παίρνω 8 ευρώ. Θεωρείται προσβλητικό και για μένα, αλλά πολύ περισσότερο για την πολιτεία την ίδια. Κατά την επικείμενη αναθεώρηση του συνταξιοδοτικού μπορεί να υπάρξει μια ειδική πρόνοια για τους πολεμιστές του 1974, ώστε να μην αποκόπτεται το δώδεκα τοις εκατό».

Κάλεσε επίσης την πολιτεία να αντικρίσει με κατανόηση και με σεβασμό τους ανθρώπους που στάθηκαν απέναντι στον Τούρκο εισβολέα.

Πηγή: ΚΥΠΕ