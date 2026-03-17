Την εκτίμηση ότι η Κύπρος είναι απολύτως ασφαλής προορισμός τόσο για τουρισμό όσο και για επενδύσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα εκφράζει ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε συνέντευξή του στο money-tourism.gr ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης υπογραμμίζει ότι η Κύπρος λειτουργεί σε συνθήκες πλήρους θεσμικής και οικονομικής σταθερότητας.

Παράλληλα, ο ΠτΔ εξηγεί ότι η Κύπρος παραμένει σταθερός ευρωπαϊκός πυλώνας σε μια γεωγραφική περιοχή ιδιαίτερης γεωπολιτικής σημασίας, παρουσιάζοντας στοιχεία που αναδεικνύουν την ανθεκτικότητα τόσο του τουρισμού όσο και της ευρύτερης κυπριακής οικονομίας.

«Η πορεία των τελευταίων ετών είναι ενδεικτική αυτής της δυναμικής. Μέσα σε τρία μόλις χρόνια ο κυπριακός τουρισμός κατέγραψε αύξηση περίπου σαράντα τοις εκατό στις αφίξεις επισκεπτών και περίπου πενήντα τοις εκατό στα τουριστικά έσοδα. Πρόκειται για μια εξέλιξη που επιβεβαιώνει την ισχυρή θέση του προορισμού στον διεθνή τουριστικό χάρτη και ταυτόχρονα αποτυπώνει την επιτυχία ενός μοντέλου συνεργασίας ανάμεσα στην Πολιτεία και τον ιδιωτικό τομέα», τόνισε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και υπογράμμισε ότι η πρόοδος αυτή είναι προϊόν μακροχρόνιου και συστηματικού σχεδιασμού. Σημείωσε, παράλληλα, ότι πρόσφατα έγινε μία ευρεία σύσκεψη επαναξιολόγησης της κατάστασης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και επανακαθορίστηκε το κείμενο της στρατηγικής για τον τουρισμό μέχρι το 2035.

Σε ό,τι αφορά τη φετινή χρονιά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού και σημείωσε ότι η χώρα έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι διαθέτει την ικανότητα να προσαρμόζεται σε δύσκολες συνθήκες και να διατηρεί την αναπτυξιακή της δυναμική ακόμη και σε περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας.

Επιπλέον, αναφέρθηκε στην εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία λέγοντας ότι αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανθεκτικότητας του κυπριακού τουρισμού καθώς αν και χάθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο Ρώσοι επισκέπτες, η χώρα κατάφερε, μέσα από στοχευμένες κινήσεις και σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα η απώλεια να αναπληρωθεί με επισκέπτες από άλλες χώρες, όπως η Πολωνία, το Ισραήλ και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε, επίσης, ότι η Κύπρος δεν αποτελεί μέρος των προβλημάτων της περιοχής, αλλά αντίθετα λειτουργεί ως πυλώνας σταθερότητας και συνεργασίας και υπογράμμισε ότι η γεωγραφική θέση του νησιού σε συνδυασμό με την ιδιότητά της ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθιστούν την Κύπρο έναν σημαντικό συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με Ευρωπαίους αξιωματούχους και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο να διασφαλιστεί ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να προβάλλεται ως ένας απολύτως ασφαλής και αξιόπιστος τουριστικός προορισμός. Για αυτό το σκοπό την επόμενη εβδομάδα θα βρίσκεται στις Βρυξέλλες για σειρά επαφών και παρεμβάσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είπε.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης σημειώνει ότι στρατηγικός στόχος της κυπριακής τουριστικής πολιτικής είναι η μετατροπή της χώρας σε έναν ολοκληρωμένο προορισμό δώδεκα μηνών και υπενθυμίζει ότι η Κύπρος αποτελεί έναν ιδανικό προορισμό για διακοπές όλο τον χρόνο. «Έναν τόπο που συνδυάζει ιστορία πολιτισμό γαστρονομία φυσικές ομορφιές και υψηλού επιπέδου φιλοξενία» λέει. Το γεγονός ότι η χώρα διαθέτει έναν από τους υψηλότερους δείκτες επαναλαμβανόμενων επισκεπτών αποτελεί την ισχυρότερη απόδειξη της εμπιστοσύνης που δείχνουν οι ταξιδιώτες στην Κύπρο, καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ