Για τις Βρυξέλλες αναχώρησε την Τρίτη ο Yπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας, προκειμένου να συμμετάσχει στις αύριο, Τετάρτη στην Τριμερή Κοινωνική Σύνοδο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η Τριμερής Κοινωνική Σύνοδος αποτελεί πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων. Συνδιοργανώνεται από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συμμετοχή του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη.

Στη Σύνοδο θα συμμετάσχει, επίσης, η αρμόδια Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, οι Υπουργοί Απασχόλησης του τρίο Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων και εθνικών οργανώσεων των κοινωνικών εταίρων των χωρών του τρίο προεδρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα συμμετάσχει στη Σύνοδο με παρέμβασή του για το θέμα «Investment for a vibrant European economy and quality jobs» και θα επικεντρωθεί στους τρόπους κάλυψης των επενδυτικών κενών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ