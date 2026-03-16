Δεν υπάρχει κανένας στα κατεχόμενα που να ενοχλείται από τα στρατιωτικά μέσα που αποστέλλει η Τουρκία στο νησί, ειδικά μέσα στο σημερινό περιβάλλον έντασης και συγκρούσεων είπε η πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Τουρκικού Κόμματος (ΡΤΚ), Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλı.

Παράλληλα, η Σιλά Ουσάρ Ιντζίρλı απάντησε στις επικρίσεις που διατύπωσε νωρίτερα ο «πρωθυπουργός» Ουνάλ Ουστέλ κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Εθνών. Τον κάλεσε να στραφεί στη διπλωματία, αναφέροντας: «Αν έχετε παράπονο από την ΕΕ ή τον ΟΗΕ, πηγαίνετε να συναντηθείτε με τους αξιωματούχους τους. Καθίστε απέναντί τους και συζητήστε. Πολιτική σημαίνει διπλωματία και διάλογος».

Η Ιντζίρλι κατηγόρησε επίσης την «κυβέρνηση» ότι με την κακοδιαχείριση των δημόσιων οικονομικών, επιδεινώνει τις συνέπειες των διεθνών κρίσεων για τους Τουρκοκύπριους.

Αναφερόμενη στο «ταμείο σταθεροποίησης τιμών», είπε ότι αν και συγκεντρώθηκαν 7 δισεκατομμύρια τουρκικές λίρες για το 2025 με σκοπό τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα, οι πόροι αυτοί χρησιμοποιήθηκαν για άλλους σκοπούς. «Εξαντλήσατε τα χρήματα στα ταμεία, πήρατε επιπλέον δάνεια και φορτώσατε το βάρος των τόκων στις πλάτες του κόσμου», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το χρέος αυτό θα το πληρώσουν οι επόμενες γενιές.

Κλείνοντας, είπε ότι τα κατεχόμενα δεν μπορούν να «διοικούνται» με δανεικά και πρόχειρες λύσεις, αναφέροντας ότι οι πολιτικές των τελευταίων ετών έχουν προκαλέσει τεράστια ζημιά στην τουρκοκυπριακή κοινότητα.