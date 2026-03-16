Η κρίση στη Μεσόγειο δημιουργεί προκλήσεις για την ΕΕ και απαιτεί αλληλεγγύη προκειμένου να οικοδομηθεί μια ισχυρότερη και ασφαλέστερη Ευρώπη, δήλωσε τη Δευτέρα η Πρόεδρος της Βουλής της, Αννίτα Δημητρίου, στην εναρκτήρια ομιλία της στην Ολομέλεια της Διάσκεψης των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για Ευρωπαϊκές Υποθέσεις (COSAC) που πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, σημειώνοντας ότι η αποφασιστική δράση «είναι επιτακτική».

Κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να προωθήσει ενεργά την αποκλιμάκωση» μέσω επείγουσας διπλωματίας, ώστε να αποτραπεί μια ευρύτερη σύγκρουση, να προστατευθούν οι άμαχοι και να διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας. Υπεύθυνη και συντονισμένη δράση είναι απαραίτητη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τόνισε.

Στην ομιλία της, η κ. Δημητρίου σημείωσε ότι η Βουλή των Αντιπροσώπων πραγματοποίησε τη συνάντηση διαδικτυακά, όχι επειδή η Κύπρος είναι μια μη ασφαλής χώρα, αλλά λόγω της διακοπής πτήσεων προς την Κύπρο εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό μας υπενθυμίζει ότι ζούμε σε μια δύσκολη και ταραχώδη περίοδο, η οποία δυστυχώς συνδέεται και με την επιρροή και τις προκλήσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, της παραπληροφόρησης και της τοξικότητας», ανέφερε, σημειώνοντας ότι «είναι καθήκον μας να ενεργούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και να εμπνέουμε εμπιστοσύνη στους πολίτες».

Υπογραμμίζοντας ότι η Κύπρος παραμένει πυλώνας σταθερότητας, η κ. Δημητρίου δήλωσε ότι η χώρα εφαρμόζει πλήρως το εθνικό σχέδιο «ΕΣΤΙΑ» για τη διευκόλυνση της απομάκρυνσης Ευρωπαίων και υπηκόων τρίτων χωρών καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται. Η Κυβέρνηση συντονίζεται στενά με τους εταίρους της για την παροχή ανθρωπιστικών υποδομών, ενεργώντας υπεύθυνα μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης ότι η Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ «προσφέρει στην Κύπρο την ευκαιρία» να αντιμετωπίσει βασικά ζητήματα όπως οι γεωπολιτικές συγκρούσεις, η παράτυπη μετανάστευση, η ενεργειακή ανασφάλεια και η οικονομική αστάθεια, καθώς και τις επιπτώσεις τους σε όλα τα κράτη μέλη. Σε μια περίοδο αυξημένων εντάσεων, η συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση είναι απαραίτητη, είπε.

Η Κύπρος, πρόσθεσε η Πρόεδρος της Βουλής, «πρέπει να συνεχίσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τον ρόλο της ως διπλωματική γέφυρα, προωθώντας συνεργασίες μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της Μέσης Ανατολής». Ο διπλωματικός και ο διάλογος ασφάλειας είναι κρίσιμης σημασίας σε αυτή την ταραχώδη περίοδο και η συνεργασία πρέπει να επικεντρώνεται σε αξιόπιστους εταίρους που συμμερίζονται τις αξίες και τις αρχές της ΕΕ, πρόσθεσε.

«Μια Ευρωπαϊκή Ένωση που απολαμβάνει στρατηγική αυτονομία στην άμυνα, την ασφάλεια, την τεχνολογία, την οικονομία και την ενέργεια πρέπει να καθοδηγεί πολιτικές προς μια ισχυρότερη και πιο ανθεκτική Ένωση, ικανή να δρα ως ανεξάρτητος παγκόσμιος παράγοντας», δήλωσε η κ. Δημητρίου.

Ανέφερε επίσης ότι η περιοχή της Μεσογείου αντιμετωπίζει σοβαρές αλληλένδετες προκλήσεις και ότι η ΕΕ καλείται να αποδείξει την ικανότητά της να αντιμετωπίζει σύνθετες κρίσεις μέσω συλλογικής δράσης, μετατρέποντας τα σχέδια σε απτές λύσεις, «ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής περιόδου για την περιοχή μας».

Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η Ευρώπη πρέπει να ηγηθεί και ότι μπορεί να λειτουργήσει ως καταλύτης, είπε. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Κύπρος είναι ευρωπαϊκές προκλήσεις και οι προκλήσεις της Ευρώπης είναι επίσης προκλήσεις της Κύπρου. Ό,τι συμβαίνει στην Κύπρο αφορά την Ευρώπη, όπως και οι αποφάσεις της Ευρώπης αφορούν την Κύπρο», πρόσθεσε.

Αναφερόμενη στις Πολιτικές Κατευθυντήριες Γραμμές για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2024–2029, οι οποίες «παρέχουν μια στρατηγική πυξίδα με έμφαση στη βιώσιμη ευημερία, την ανταγωνιστικότητα και την ασφάλεια», καθώς και στην υιοθέτηση του Συμφώνου για τη Μεσόγειο που, όπως σημείωσε, ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των εταίρων της Νότιας Μεσογείου, η κ. Δημητρίου είπε ότι ο ανοιχτός διάλογος επιτρέπει στα μέρη να κατανοήσουν τις προοπτικές του άλλου και να εντοπίσουν κοινό έδαφος. «Οι διακηρύξεις, οι συμφωνίες και τα πολιτικά πλαίσια πρέπει να λειτουργούν ως καταλύτες για δράση και όχι να παραμένουν συμβολικές χειρονομίες», πρόσθεσε.

«Η αποφασιστική δράση είναι επιτακτική. Η κρίση στη Μεσόγειο δημιουργεί προκλήσεις για την ΕΕ και απαιτεί αλληλεγγύη για την οικοδόμηση μιας ισχυρότερης και ασφαλέστερης Ευρώπης. Απαιτεί επίσης προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, τις ευρωπαϊκές αξίες και τον σεβασμό της εδαφικής κυριαρχίας, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου περιφερειακής αστάθειας», δήλωσε η κ. Δημητρίου.

Η Πρόεδρος της Βουλής ανέφερε επίσης ότι η Ουκρανία «αποτελεί παράδειγμα παραβίασης εδαφικής κυριαρχίας, όπως και η Κύπρος», σημειώνοντας ότι από τον Ιούλιο του 1974, πάνω από το 30% της Κυπριακής Δημοκρατίας βρίσκεται υπό παράνομη στρατιωτική κατοχή από την Τουρκία μετά από στρατιωτική εισβολή. «Το νησί παραμένει διαιρεμένο. Η Κύπρος, επομένως, εκφράζει αλληλεγγύη προς την Ουκρανία και στηρίζει σταθερά τις προσπάθειές της για διασφάλιση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και των αρχών του διεθνούς δικαίου», είπε.

Αναφερόμενη στην κλιμακούμενη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, η κ. Δημητρίου κάλεσε την ΕΕ «να προωθήσει ενεργά την αποκλιμάκωση μέσω επείγουσας διπλωματίας ώστε να αποτραπεί μια ευρύτερη σύγκρουση, να προστατευθούν οι άμαχοι και να διασφαλιστούν οι αλυσίδες εφοδιασμού ενέργειας». Υπεύθυνη και συντονισμένη δράση είναι απαραίτητη σε αυτή την κρίσιμη στιγμή, τόνισε.

Σύμφωνα με τη Δημητρίου, η COSAC «παρέχει ένα σημαντικό φόρουμ για τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων πολιτών ώστε να συμμετέχουν σε διάλογο, να διατυπώνουν πολιτικές δεσμεύσεις και να καθορίζουν κοινές προτεραιότητες». Μια μελλοντοστραφής προσέγγιση που συνδυάζει την εσωτερική δύναμη με το ανοιχτό πνεύμα, τη συνεργασία και την παγκόσμια δέσμευση παραμένει απαραίτητη, είπε.

Με ενότητα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση, να υπερασπιστούμε τις αξίες και τις αρχές μας και να οικοδομήσουμε ένα μέλλον ειρήνης, ευημερίας και ασφάλειας για όλους, κατέληξε η κ. Δημητρίου.

Πηγή: KYΠΕ