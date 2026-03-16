Επίσημη καταγγελία στην Επιτροπή Εκλογών για υποκλοπές υπέβαλαν μέσω γραπτής καταγγελίας τρια πρόσωπα, για τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και επιλογής υποψηφίων βουλευτών του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου». Οι υπογράφοντες Αδάμος Χριστοδούλου, Αριστοφάνης Αβραάμ και Λέλλος Ιορδάνους κάνουν λόγο για σοβαρές διαδικαστικές παρατυπίες, ελλείψεις διαφάνειας και ζητήματα νομιμότητας. Στο πολυσέλιδο κείμενο υποστηρίζεται ότι η διαδικασία δεν τεκμηριώθηκε επαρκώς, ενώ τίθενται ερωτήματα για τη συμμόρφωση της ψηφοφορίας με το Καταστατικό του κόμματος και τις βασικές αρχές δημοκρατικής λειτουργίας.

Καταγγελίες για «αδιαφάνεια» και «έλλειψη διαδικασιών»

Η ένσταση περιλαμβάνει συνολικά 26 σημεία-αιχμής, με τα οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της όλης διαδικασίας. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται:

Ανασφάλεια δικτύου: Δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση ότι εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης των ψηφοφόρων μέσω της πλατφόρμας Agora, με αποτέλεσμα να τίθεται ζήτημα ακεραιότητας της ψηφοφορίας.

«Κινούμενη» λίστα μελών: Καταγγέλλεται ότι κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας συνεχιζόταν η εγγραφή νέων μελών, γεγονός που δημιουργεί σοβαρές αμφιβολίες για την ισότιμη συμμετοχή και το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς το εκλογικό σώμα δεν ήταν οριστικοποιημένο.

Ανυπαρξία κανονισμών: Τονίζεται ότι, ενώ το Καταστατικό προβλέπει την ύπαρξη εσωτερικών κανονισμών για τη διεξαγωγή εκλογών, αυτοί δεν έχουν δημοσιοποιηθεί ή τεθεί ποτέ σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι η εκλογική διαδικασία διεξήχθη χωρίς ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο.

«Αόρατη» εποπτεία: Δεν υπάρχει κανένα πρακτικό ή απόφαση από αρμόδιο κομματικό όργανο που να αποδεικνύει την προκήρυξη, την εποπτεία και την επικύρωση των εκλογών, γεγονός που εγείρει ζήτημα έλλειψης θεσμικής ευθύνης.

Από την πλατφόρμα Agora μέχρι τη χρηματοδότηση και τα «δώρα»

Η ένσταση προχωρά ακόμη παραπέρα, θέτοντας ζητήματα που άπτονται της νομιμότητας της χρηματοδότησης και της άσκησης επιρροής στους ψηφοφόρους. Συγκεκριμένα:

Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση; Εγείρεται ερώτημα κατά πόσο η τεχνολογική πλατφόρμα Agora έλαβε χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα, κάτι που αν ισχύει, θα δημιουργούσε σοβαρό ζήτημα για τη χρήση της σε μια κομματική εκλογική διαδικασία.

Δώρα και διαγωνισμοί: Αναφέρεται ότι στο πλαίσιο χρήσης της πλατφόρμας, πραγματοποιήθηκαν διαγωνισμοί και δώρα προς χρήστες. Εφόσον αυτά συνδέονται με την εκλογική διαδικασία, τότε εγείρονται σοβαρά ερωτήματα συμμόρφωσης με την εκλογική νομοθεσία και τη διασφάλιση της ανεπηρέαστης ψήφου.

Σύγκρουση συμφερόντων: Καταγγέλλεται ότι άτομα που ήταν υποψήφιοι είχαν ταυτόχρονα την ευθύνη διοργάνωσης ή εποπτείας της εκλογικής διαδικασίας, γεγονός που δημιουργεί σοβαρό ζήτημα αμεροληψίας.

Αίτημα ακύρωσης και προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Οι καταγγέλλοντες κάνουν λόγο για παραβίαση πλειάδας άρθρων του Καταστατικού (Άρθρα 4, 7, 10, 12, 14, 16 κ.ά.) που αφορούν τα δικαιώματα των μελών, τη διαδικασία εκλογής Προέδρου και τις εγγυήσεις ασφάλειας.

Με την ένσταση ζητείται:

Άμεση διατήρηση όλων των τεχνικών δεδομένων (logs, βάσεις ψήφων) της πλατφόρμας, ως αποδεικτικά στοιχεία. Παροχή πλήθους εγγράφων και στοιχείων για λόγους διαφάνειας, όπως αποφάσεις οργάνων, πρακτικά, μητρώα μελών, στοιχεία ταυτοποίησης και τεχνικά δεδομένα. Πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών. Ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας και διεξαγωγή νέας, νόμιμης, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Στην ένσταση τονίζεται ότι, μέχρι την εξέτασή της, τα αποτελέσματα τελούν υπό αμφισβήτηση. Οι ενιστάμενοι επιφυλάσσονται ρητά παντός νομίμου δικαιώματός τους, συμπεριλαμβανομένης της προσφυγής στα διοικητικά δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας, ζητώντας μάλιστα απάντηση εντός 24 ωρών.



