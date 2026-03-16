Συνεχίζονται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα οι διαβουλεύσεις για τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνο Μουσιούττα, να δηλώνει ότι στις επόμενες συνεδρίες θα τεθούν εναλλακτικές επιλογές σε σχέση με την αναλογιστική μείωση 12%, ενώ στόχος παραμένει η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή τον Ιούνιο του 2026, ώστε να εφαρμοστεί το 2027.

Εξάλλου, χαρακτήρισε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση «εμβληματική αλλαγή» που «την είχε ανάγκη η κοινωνία», σημειώνοντας ότι στόχος είναι η αύξηση των χαμηλών συντάξεων, η βελτίωση των παροχών και η άμβλυνση ανισοτήτων μεταξύ των φύλων.

Σε δηλώσεις του τη Δευτέρα, έπειτα από συνεδρία του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος, και απαντώντας σε ερώτηση για το πέναλτι του 12%, ο Υπουργός Εργασίας ανέφερε ότι «η αναλογιστική μείωση του 12% εντάσσεται μέσα στη συζήτηση του πρώτου πυλώνα», προσθέτοντας ότι το θέμα αυτό, μαζί με την επενδυτική πολιτική του Ταμείου, την αποπληρωμή του χρέους του κράτους προς τις κοινωνικές ασφαλίσεις και τη συνολική συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, περιλαμβάνεται στα ζητήματα που θα απασχολήσουν το πρώτο στάδιο της διαδικασίας.

Σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι έχει τεθεί ως ορόσημο ο Ιούνιος για την κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για τον πρώτο πυλώνα, ενώ η συζήτηση στη νέα Βουλή τοποθετείται στο εξάμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2026, «για να μπορέσει να εφαρμοστεί το 2027».

Ο κ. Μουσσιούτας σημείωσε ότι η συζήτηση για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος συνεχίστηκε και σήμερα, στο πλαίσιο «κάποιων αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων», ώστε «τον προσεχή Ιούνιο να καταθέσουμε το σχετικό νομοσχέδιο στη Βουλή».

Όπως ανέφερε, στις επόμενες συνεδρίες το Υπουργείο Εργασίας θα καταθέσει τη θέση του, σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο για την επενδυτική πολιτική του Ταμείου όσο και για νέες επιλογές στο συνταξιοδοτικό, μετά την απόσυρση της εισήγησης που είχε τεθεί από τον αναλογιστή για μείωση σε μέρος των υψηλοσυνταξιούχων.

«Αυτό έχει αφαιρεθεί, οπότε θα γίνει νέα επιλογή, νέα κατεύθυνση, η οποία θα προκύψει από τη μελέτη που θα μας δώσει εντός των ημερών ο αναλογιστής», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την απόσυρση της προηγούμενης πρότασης, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι δεν υπάρχει οπισθοδρόμηση, σημειώνοντας πως «ο αναλογιστής έκανε διάφορες προτάσεις. Οι επιλογές υπάρχουν, και θα πάρουμε μιαν άλλη». Πρόσθεσε επίσης ότι «δεν θα γίνει καινούργια εξ υπαρχής (μελέτη)" που θα πάρει χρόνο και ότι «δεν υπήρξε καθυστέρηση».

Ο Υπουργός είπε, ακόμη, ότι έχει ζητήσει από το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα να συνεχίσει τη συζήτηση πάνω στον πρώτο πυλώνα στις επόμενες δύο συνεδρίες, ενώ θα γίνει παράλληλα αναφορά, σε γενικές γραμμές, και στον δεύτερο πυλώνα, καθώς και στην επενδυτική πολιτική, αναλόγως του πότε θα υπάρξουν οι σχετικές απαντήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ανέφερε ότι η Κυβέρνηση επιδιώκει να πείσει τους κοινωνικούς εταίρους πως ο δεύτερος πυλώνας, παρότι σημαντικός, δεν είναι δυνατό να εφαρμοστεί ταυτόχρονα με τον πρώτο. «Η σύνδεση της ταυτόχρονης εφαρμογής δεν μπορεί να γίνει», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι θα δοθεί σύντομα «το χρονοδιάγραμμα συζητήσεων» και οι γενικές γραμμές για το πώς βλέπει το Υπουργείο τον δεύτερο πυλώνα.

Για τον δεύτερο πυλώνα, επανέλαβε ότι η εφαρμογή του δεν μπορεί να γίνει άμεσα για τεχνικούς λόγους και τοποθέτησε τον χρονικό ορίζοντα περίπου στα τρία χρόνια από την έναρξη εφαρμογής του πρώτου πυλώνα, υποδεικνύοντας ωστόσο ότι θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πορεία των συζητήσεων και της νομοθετικής προετοιμασίας.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τίθεται ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου πρόταση για υλοποίηση νέου πλαισίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών κοινωνικών ασφαλίσεων, με στόχο τη διευκόλυνση εργοδοτών, επιχειρήσεων και πολιτών. Όπως είπε, το σχέδιο «είναι περίπου στην ίδια φιλοσοφία των δύο προηγούμενων που έχουν γίνει» και «θα είναι για τέσσερα χρόνια, αντί για 54 μήνες όπως ήταν το προηγούμενο», με σκοπό να σταλεί άμεσα στη Βουλή και να συζητηθεί κατεπειγόντως.

Πρόσθεσε ότι μέσα στον τρέχοντα μήνα θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων το νομοσχέδιο για την επάρκεια των κατώτατων μισθών, το οποίο προβλέπει, μεταξύ άλλων, διαμόρφωση σχεδίου δράσης για την προώθηση των συλλογικών συμβάσεων. Όπως ανέφερε, στόχος είναι οι συλλογικές συμβάσεις να φτάσουν το 80%, ενώ το σχετικό σχέδιο δράσης προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026.

Ανέφερε επίσης ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκε στη Βουλή νομοσχέδιο για ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σε σχέση με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των εργοδοτουμένων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας στην εργασία. Όπως είπε, πρόκειται για τεχνικό νομοσχέδιο, το οποίο υποχρεώνει τον εργοδότη να ενημερώνει τους εργαζομένους για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την πρόσληψή τους και όχι σε μεταγενέστερο στάδιο.

Ανέφερε ότι την ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να υποβληθεί πρόταση στο Υπουργικό Συμβούλιο και ακολούθως να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ώστε να δικαιούνται γονική άδεια, καθώς και άδεια μητρότητας και πατρότητας, οι ανάδοχοι γονείς για τη φροντίδα και προστασία των παιδιών που τελούν υπό τη μέριμνα των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Όπως εξήγησε, η σχετική κύρια νομοθεσία έχει ήδη κατατεθεί από το Υφυπουργείο Πρόνοιας και απαιτείται παράλληλη τροποποίηση νομοθεσίας των κοινωνικών ασφαλίσεων, ώστε, εφόσον ψηφιστεί το σχετικό νομοσχέδιο, να μπορεί να εφαρμοστεί.



