Έντονη δυσαρέσκεια των πολιτών για την πολιτική κατάσταση, αλλά και διάθεση για αλλαγές στο κομματικό σκηνικό, καταγράφει η νέα δημοσκόπηση που παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές». Η έρευνα πραγματοποιήθηκε παγκύπρια από την εταιρεία Prime Consulting, με δείγμα 1003 ατόμων και περιθώριο στατιστικού σφάλματος ±3%.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, κυρίαρχο συναίσθημα των πολιτών απέναντι στην πολιτική είναι η απογοήτευση, την οποία δηλώνει το 50% των ερωτηθέντων, ποσοστό χαμηλότερο σε σχέση με το 58% που καταγραφόταν τον Φεβρουάριο. Ακολουθούν η οργή με 15% και η αβεβαιότητα με 14%, ενώ πολύ χαμηλότερα βρίσκονται συναισθήματα όπως η αισιοδοξία (6%), η ελπίδα (3%) και η σιγουριά (3%).

Την ίδια στιγμή, η αξιολόγηση του έργου του Προέδρου της Δημοκρατίας εμφανίζεται ιδιαίτερα αρνητική. Συγκεκριμένα, το 71% δηλώνει ότι δεν είναι ιδιαίτερα ή καθόλου ικανοποιημένο από το έργο του, ενώ μόλις το 28% δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο.

Σε σχέση με τα κόμματα, οι πολίτες εμφανίζονται επίσης επικριτικοί ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία. Μεγάλα ποσοστά δυσαρέσκειας καταγράφονται για όλα τα κόμματα, με τα υψηλότερα επίπεδα αρνητικής αξιολόγησης να σημειώνονται για την ΕΔΕΚ (85%), τη ΔΗΠΑ (82%) και το ΔΗΚΟ (83%), ενώ για τον ΔΗΣΥ το ποσοστό δυσαρέσκειας φτάνει το 71% και για το ΑΚΕΛ το 69%.

Όσον αφορά τα ζητήματα που θα καθορίσουν την ψήφο των πολιτών στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, το Κυπριακό αναδεικνύεται ως το σημαντικότερο κριτήριο με ποσοστό 23%, ακολουθούμενο από την οικονομία με 18%, την αντιμετώπιση της διαφθοράς με 12% και τα εσωτερικά ζητήματα με 11%.

Παράλληλα, η πλειοψηφία των πολιτών εκφράζει την άποψη ότι χρειάζεται αλλαγή του κομματικού χάρτη. Συγκεκριμένα, το 69% θεωρεί ότι απαιτείται αλλαγή, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με το 64% που καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, ενώ το 26% εκτιμά ότι δεν χρειάζεται αλλαγή.

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου εάν οι βουλευτικές εκλογές διεξάγονταν την ερχόμενη Κυριακή, ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ εμφανίζονται να προηγούνται με 17% έκαστος. Ακολουθεί το ΕΛΑΜ με 11%, το ΑΛΜΑ με 9%, το ΔΗΚΟ με 7%, η ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία με 5%, το ΒΟΛΤ με 3% και η ΕΔΕΚ με 2%.

Στα έγκυρα ψηφοδέλτια τα ποσοστά διαφοροποιούνται ελαφρώς, με τον ΔΗΣΥ και το ΑΚΕΛ να καταγράφουν από 18%, το ΕΛΑΜ 12%, το ΑΛΜΑ 10%, το ΔΗΚΟ 7%, την ΑΜΕΣΗ Δημοκρατία 5%, το ΒΟΛΤ 3% και την ΕΔΕΚ 2%. Την ίδια στιγμή, το 13% των ερωτηθέντων δηλώνει αναποφάσιστο και ένα επιπλέον 8% δεν απαντά.

Η δημοσκόπηση καταγράφει επίσης αυξημένη βεβαιότητα συμμετοχής στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, με το 68% να δηλώνει ότι είναι απολύτως ή μάλλον βέβαιο πως θα ψηφίσει, ποσοστό αυξημένο σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις.

Τέλος, το 57% των πολιτών δηλώνει ότι οι εκλογές δεν αποτελούν ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, ενώ το 41% θεωρεί ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως τέτοιο μέσο έκφρασης δυσαρέσκειας.

