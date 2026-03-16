Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, αναχωρεί τη Δευτέρα για τις Βρυξέλλες, προκειμένου να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο συνεδριάζει την Τρίτη, εκπροσωπώντας την Κυπριακή Δημοκρατία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η συμμετοχή του κ. Βαφεάδη πραγματοποιείται σε αντικατάσταση της Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, η οποία παραμένει στη χώρα λόγω της έκρυθμης κατάστασης που έχει διαμορφωθεί εξαιτίας της έξαρσης της ζωονόσου του αφθώδους πυρετού και της ανάγκης για συνεχή συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών.

Εξάλλου, η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου, αναχωρεί τη Δευτέρα για τις Βρυξέλλες για να παραστεί στην Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας (CULT) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ 2026 στους τομείς της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της νεολαίας, αναφέρεtai σε ξεχωριστή ανακοίνωση από το Υπουργείο Παιδείας.

Η κ. Μιχαηλίδου επιστρέφει στην Κύπρο την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.



Πηγή: ΚΥΠΕ