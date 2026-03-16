Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή και τέως Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μαρίνου Σιζόπουλου, μετά την ακρόαση της αίτησης του Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας, η οποία ήταν ορισμένη ενώπιόν του, σήμερα Δευτέρα.

Στην απόφασή του, το Δικαστήριο ανέφερε ότι με βάση όσα τέθηκαν ενώπιόν του, περιλαμβανομένων των κύριων σημείων του πορίσματος της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς, καθώς και της μαρτυρίας που εμπλέκει τον καθ’ ου η αίτηση στη διάπραξη των υπό διερεύνηση αδικημάτων, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την άρση της ασυλίας του.

Η εν λόγω υπόθεση, που αφορά την πώληση μετοχών της εταιρείας TAXAN Properties Developers Ltd σε Ιρακινό επενδυτή, επανήλθε στο προσκήνιο μετά από νέες καταγγελίες που υποβλήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς από τον πρώην βουλευτή της ΕΔΕΚ, Γιώργο Βαρνάβα.

Μετά την καταγγελία, η Ανεξάρτητη Αρχή κατά της Διαφθοράς, όρισε δύο λειτουργούς προς διερεύνηση της υπόθεσης. Σε πόρισµα που διαβίβασε στον Γενικό Εισαγγελέα, στις 11 Σεπτεμβρίου 2025, η Αρχή εισηγήθηκε όπως ερευνηθεί ο κ. Σιζόπουλος για το ενδεχόµενο διάπραξης των ποινικών αδικηµάτων της απάτης, της πλαστογραφίας και κατάρτισης πλαστού εγγράφου, της κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, καθώς και της συνωµοσίας προς καταδολίευση, ενώ στο πόρισµα της Αρχής έγινε εισήγηση όπως ερευνηθούν και άλλα πρόσωπα.







Παράλληλα να σημειωθεί ότι αφού τελειώσε η δικαστική διαδικασία, ο Σιζόπουλος έκανε λόγο για ελπίδα μια αντικειμενικής, εις βάθος και αμερόληπτη διερεύνηση της υπόθεσης, η οποία καταγγέλθηκε από τον ίδιο στις αρμόδιες Αρχές.



Την ίδια ώρα, η υπεράσπιση του Σιζοπούλου, Χρίστος Τριανταφυλλίδης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει διαφωνία σχετικά με τις νομικές αρχές που διέπουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Παρόλα αυτά, όπως ανέφερε, υπάρχει κάθετη διαφωνία αναφορικά με τα πραγματικά γεγονότα της υπόθεσης.



Πηγή: ΚΥΠΕ