Το ΕΛΑΜ, μέσω ανακοίνωσης γνωστοποίησε την υποψηφιότητα του κ. Ιωάννη Σάββα για την Επαρχία Αμμοχώστου





Αυτούσια η ανακοίνωση:





«Το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο ανακοινώνει την υποψηφιότητα του κ. Ιωάννη Σάββα για την Επαρχία Αμμοχώστου.

Η συμμετοχή του στον αγώνα του Κινήματος μας εκφράζει τη δέσμευση για ουσιαστική προσφορά και συνέπεια στον κοινό μας στόχο, που είναι η προάσπιση των εθνικών μας δικαίων και η ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στην Κύπρο.

Βιογραφικό

Ο Ιωάννης Σάββα είναι αρχαιολόγος και ιστορικός ερευνητής με πολυετή εμπειρία σε διεθνή επιχειρησιακά περιβάλλοντα, έχοντας αναλάβει και υλοποιήσει σύνθετα έργα υψηλής ευθύνης και στρατηγικής σημασίας.

Επέστρεψε στη γενέτειρά του, τη Λεμεσό, μετά από σπουδές στη Μακεδονία, με σαφή στόχο: να συμβάλει ενεργά στην αναβάθμιση της κοινωνίας που τον διαμόρφωσε. Η πορεία του καθοδηγείται από την ακλόνητη πίστη στη δύναμη της γνώσης, της διαφάνειας και της συλλογικής δράσης, δίχως παθογένειες -διαφθορά, αδικία, κοινωνική σήψη- , τις οποίες θεωρεί προσωρινές κι αντιμετωπίσιμες.

Στην επαγγελματική του πορεία, που ξεπερνά τα 11 έτη, έχει αναλάβει τη διαχείριση και τον συντονισμό διεθνών έργων, καλλιεργώντας δεξιότητες στρατηγικού σχεδιασμού, οργανωτικής αποτελεσματικότητας και διεπιστημονικής συνεργασίας. Το έργο του χαρακτηρίζεται από μεθοδικότητα, συνέπεια και αυστηρή λογοδοσία.

Παράλληλα, εδώ και πάνω από μία δεκαετία αρθρογραφεί συστηματικά στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πανεθνικής εμβέλειας.

Το ερευνητικό και ευρύτερο ενδιαφέρον του εστιάζει στην ελληνικότητα της Κύπρου και στη σύνδεση της ιστορικής γνώσης με τις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, καθώς και στην ενίσχυση ενός υπεύθυνου, κριτικού και παραγωγικού δημόσιου διαλόγου με όρους διαφάνειας και υπευθυνότητας.



Πηγή: ΚΥΠΕ