Ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συγκαλέσει Συμβούλιο Αρχηγών, προκειμένου να συζητηθούν τα δύο κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν την επικαιρότητα στην Κύπρο και οι επιπτώσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν. Πρόκειται για την εξάπλωση του αφθώδους πυρετού και τις εξελίξεις που σχετίζονται με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Όπως επισημαίνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιμένει στην πλήρη εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση της νόσου, κάτι που περιλαμβάνει και την καταβολή αποζημιώσεων στους κτηνοτρόφους που επηρεάζονται, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις θανάτωσης ζώων.

Ο κ. Παπαδόπουλος προτείνει οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το κόστος θανάτωσης και μεταφοράς των ζώων, τα υγειονομικά και περιοριστικά μέτρα, την αντικατάσταση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και την απώλεια εισοδήματος και κέρδους για τους κτηνοτρόφους. Τονίζει, μάλιστα, ότι οι αποζημιώσεις θα πρέπει να καταβάλλονται άμεσα, χωρίς χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος του ΔΗΚΟ εκφράζει ανησυχία για τις πιθανές συνέπειες στην κυπριακή οικονομία, σημειώνοντας ότι ήδη επηρεάζονται αρνητικά βασικοί τομείς, όπως ο τουρισμός και η ξενοδοχειακή βιομηχανία.

Στο πλαίσιο αυτό, εισηγείται την άμεση υλοποίηση εκστρατείας ενημέρωσης και προβολής της Κύπρου στο εξωτερικό, ώστε να αντιμετωπιστεί η αρνητική εικόνα που, όπως αναφέρει, διαμορφώνεται σε ορισμένες ευρωπαϊκές αγορές.

Παράλληλα, προτείνει την εκπόνηση σχεδίου στήριξης για τον τουριστικό και ξενοδοχειακό τομέα σε περίπτωση που η κρίση παραταθεί. Μεταξύ των μέτρων που εισηγείται περιλαμβάνονται η διατήρηση της αεροπορικής συνδεσιμότητας της Κύπρου μέσω κινήτρων προς αεροπορικές εταιρείες, η στήριξη ξενοδοχειακών μονάδων που ενδέχεται να αναστείλουν τη λειτουργία τους, καθώς και η διαχείριση του εργατικού δυναμικού μέσω προγραμμάτων αντίστοιχων με εκείνα που εφαρμόστηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19.