Με σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και ψυχραιμία μπορούν να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η δυναμική του τουριστικού προϊόντος της Αγίας Νάπας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Δήμαρχος Χρίστος Ζαννέττου, προσθέτοντας πως όλοι μαζί πρέπει να πορευθούμε για την αλλαγή της εικόνας τόσο της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου όσο και της Κύπρου.

Πρόσθεσε ότι «την Παρασκευή 13 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο, σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του τουρισμού από την Κύπρο και το εξωτερικό, με στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών ενόψει της νέας καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου του 2026».

Κατά τη διάρκιεα της σύσκεψης είπε, «συζητήθηκαν οι προοπτικές της επερχόμενης τουριστικής περιόδου, καθώς και οι προκλήσεις που δημιουργούν οι πρόσφατες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, οι οποίες επηρεάζουν το διεθνές τουριστικό περιβάλλον».

«Οι εξελίξεις αυτές προκαλούν εύλογη ανησυχία στον διεθνή τουριστικό τομέα, ωστόσο με σωστό σχεδιασμό, συνεργασία και ψυχραιμία μπορούν να διασφαλιστούν η σταθερότητα και η δυναμική του τουριστικού προϊόντος της Αγίας Νάπας», ανέφερε.

Ο κ. Ζανέττου σημείωσε ακόμα ότι «ο τουρισμός αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας της περιοχής και της Κύπρου, γι’ αυτό και είναι απαραίτητο να ληφθούν άμεσα μέτρα στήριξης ώστε να προστατευθούν οι θέσεις εργασίας και η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων».

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία διατήρησης της λειτουργίας των ξενοδοχειακών μονάδων που ήδη παραμένουν ανοιχτές. «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνεχίσουν να λειτουργούν τα ξενοδοχεία που παραμένουν ανοικτά και τη χειμερινή περίοδο, ώστε να μην δοθεί προς το εξωτερικό η εικόνα ότι αντιμετωπίζουμε προβλήματα στον τουρισμό», σημείωσε.

Υπογράμμισε ακόμα «την ανάγκη ουσιαστικής στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα, ώστε να αποφευχθούν απολύσεις, αναστολές εργασίας και περαιτέρω πιέσεις στην αγορά. Μέτρα όπως η κάλυψη μέρους του μισθολογικού κόστους από το κράτος και η επέκταση του επιδόματος ανεργίας όπου απαιτείται, πρέπει να εξεταστούν άμεσα, ώστε οι επιχειρήσεις αλλά και οι εργαζόμενοι να μπορέσουν το συντομότερο να επιστρέψουν στην εργασία τους».

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας «κατά τη διάρκεια της σύσκεψης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση όλων των εμπλεκόμενων φορέων για συντονισμένες ενέργειες που θα συμβάλουν στην ομαλή εξέλιξη της τουριστικής περιόδου, διασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα των υπηρεσιών και την εμπιστοσύνη των επισκεπτών».

Σημείωσε ακόμα ότι «είναι σημαντική η συλλογική προσπάθεια προς επίτευξη των στόχων μας, αφού όλοι μαζί πρέπει να πορευτούμε για την αλλαγή της εικόνας της Αγίας Νάπας και της Κύπρου».

Σε διαφορετική περίπτωση οι επιπτώσεις θα είναι αλυσιδωτές σε όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας και της κοινωνίας, είπε.

Η προσπάθεια μας, συνέχισε «είναι να αντιμετωπίσουμε και αυτή την κρίση με εργατικότητα, μεθοδικότητα και αγάπη, στηρίζοντας τον τουρισμό, τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους».

«Σε περιόδους αβεβαιότητας η ενότητα, η συνεργασία και η συλλογική ευθύνη αποτελούν τη μεγαλύτερη δύναμη της τοπικής κοινωνίας» είπε και σημείωσε πως «συνεχίζουμε με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα, προστατεύοντας την τοπική οικονομία και τις θέσεις εργασίας των συμπολιτών μας».

Σε άλλη ερώτηση ο κ. Ζαννέττου απάντησε πως «η Αγία Νάπα παραμένει ένας κορυφαίος μεσογειακός προορισμός, έτοιμος να προσφέρει αυθεντικές εμπειρίες φιλοξενίας, πολιτισμού, φύσης και θάλασσας σε επισκέπτες καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Πηγή: ΚΥΠΕ