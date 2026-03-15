«Έχουμε χρέος να συνεχίσουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας για την απελευθέρωση και την επανένωση της πατρίδας μας», ανέφερε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, Αθηνά Μιχαηλίδου, εκφωνώντας τον επιμνημόσυνο λόγο στο μνημόσυνο του ήρωα Πετράκη Κυπριανού στην Ορά Λάρνακας.

Υπενθυμίζοντας τη συμμετοχή του Πετράκη Κυπριανού σε κινητοποιήσεις, μετά το ξέσπασμα του Αγώνα 1955-59, η Υπουργός είπε ότι με αφορμή την ύψωση της ελληνικής σημαίας στην Αμερικανική Ακαδημία, όπου φοιτούσε, αλλά και την παρακίνηση των συμμαθητών του σε διαδηλώσεις, αποβλήθηκε από το σχολείο.

Ακολούθως, συνέχισε η Υπουργός, εντάχθηκε στην ΕΟΚΑ και αποδείχθηκε μία από τις σπουδαιότερες μορφές του Αγώνα, συμβάλλοντας ενεργά στην επίτευξη των σκοπών του. Στις 21 Μαρτίου του 1957, Άγγλοι στρατιώτες και Τούρκοι επικουρικοί επέβαλαν κατ’ οίκον περιορισμό στην Ορά, όπου τελικά κατέφυγε. «Ακολουθώντας τον βηματισμό που όρισε, λίγες μέρες προηγουμένως, ο Γρηγόρης Αυξεντίου, αναγνώρισε ότι αυτή ήταν η δική του μεγαλύτερη στιγμή απέναντι στον τόπο του και τους συμπατριώτες του», πρόσεσε η Υπουργός, σημειώνοντας ότι στη μάχη που ακολούθησε, ο Πετράκης Κυπριανού αναμετρήθηκε μόνος του με τους Άγγλους.

«Μέσα από την παιδεία μας επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την ιστορική μνήμη και συνείδηση των παιδιών μας», είπε η κ. Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας ότι ιδιαίτερα σήμερα, η ανάγκη αυτή καθίσταται επιτακτική. «Οφείλουμε να στρέψουμε με ευγνωμοσύνη το βλέμμα μας στη θυσία του Πετράκη Κυπριανού και κάθε αγωνιστή που ύψωσε ανάχωμα το ανάστημά του για την υπεράσπιση της ακεραιότητας του τόπου μας και να εγκύψουμε με επαγρύπνηση στη φιλοπατρία που επέδειξαν», πρόσθεσε.

«Προς την κατεύθυνση αυτή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εντείνει τις ενέργειες της δικής μας πλευράς, μέσω της διπλωματικής οδού και του ειρηνικού διαλόγου», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι «βασική επιδίωξη είναι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με απώτερο σκοπό την εξεύρεση μίας δίκαιης λύσης για το κυπριακό πρόβλημα».

«Την ίδια στιγμή, εργαζόμαστε έτσι ώστε η Κύπρος μας να συνεχίσει την πορεία της ως σύγχρονο, ευρωπαϊκό κράτος», είπε η Υπουργός, προσθέτοντας ότι «σε μία ταραγμένη περίοδο για την ευρύτερη γεωστρατηγικής σημασίας περιοχή, πρώτιστο μέλημα είναι η πατρίδα μας να συνεχίσει να διαδραματίζει τον καθοριστικό της ρόλο ως σημαντικός παράγοντας και συνεισφορέας της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας».

Πηγή: ΚΥΠΕ